Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Dender en RAAL deelden de punten (0-0). De wedstrijd was bijzonder weinig opwindend, buiten een vroege kans voor La Louvière.

Dender en La Louvière sloten zondag de negende speeldag af. RAAL trok naar Dender met de ambitie om een derde overwinning op rij te boeken. Frédéric Taquin stelde dan ook logischerwijs dezelfde ploeg op als bij de 0-2-zege in Leuven vorig weekend.

Meteen grote kans voor RAAL

De wedstrijd begon stevig, met al in de openingsminuten een grote kans voor RAAL. Na een goede combinatie met Oucasse Mendy kwam Jerry Afriyie oog in oog te staan met Michael Verrips, maar de doelman van Dender kwam als winnaar uit dat eerste duel. Tien minuten later werd het aan de overkant gevaarlijk: een kopbal van Kobe Cools belandde op de bovenkant van de lat.

Slaapwekkende wedstrijd

De rest van de eerste helft verliep zeer rustig. Het spel speelde zich vooral af tussen de twee zestienmeterlijnen, met veel duels en mislukte pogingen om de bal uit te spelen door slordige keuzes in het laatste derde van het veld. Afgezien van enkele stilstaande fases viel er voor de aanwezige toeschouwers weinig te beleven.

Hetzelfde beeld in de tweede helft: geen van beide ploegen nam overdreven risico’s. Een schot van Roman Kvet na een goede lay-off van Ragnar Oratmangoen en een poging van 25 meter van Bruny Nsimba haalden het stadion even uit zijn slaap, vooraleer de 22 spelers het terug naar dromenland stuurden.

Twee doelpunten in negen wedstrijden

Ondanks de invalbeurt van Pape Fall en een laatste kans voor de Senegalees, gestopt door Verrips, bleef de wedstrijd zonder doelpunten: 0-0, de eindstand. RAAL dreigde alleen in de eerste... en in de laatste minuut. Dender heeft na negen speeldagen nog steeds maar twee doelpunten gemaakt en wacht nog altijd op een eerste overwinning.