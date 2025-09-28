FCV Dender EH FCV Dender EH
0-0
La Louvière La Louvière
denFCV Dender EH
ohllalLa Louvière
Datum: 28/09/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij
Foto: © photonews

Dender en RAAL deelden de punten (0-0). De wedstrijd was bijzonder weinig opwindend, buiten een vroege kans voor La Louvière.

Dender en La Louvière sloten zondag de negende speeldag af. RAAL trok naar Dender met de ambitie om een derde overwinning op rij te boeken. Frédéric Taquin stelde dan ook logischerwijs dezelfde ploeg op als bij de 0-2-zege in Leuven vorig weekend.

Meteen grote kans voor RAAL

De wedstrijd begon stevig, met al in de openingsminuten een grote kans voor RAAL. Na een goede combinatie met Oucasse Mendy kwam Jerry Afriyie oog in oog te staan met Michael Verrips, maar de doelman van Dender kwam als winnaar uit dat eerste duel. Tien minuten later werd het aan de overkant gevaarlijk: een kopbal van Kobe Cools belandde op de bovenkant van de lat.

Slaapwekkende wedstrijd

De rest van de eerste helft verliep zeer rustig. Het spel speelde zich vooral af tussen de twee zestienmeterlijnen, met veel duels en mislukte pogingen om de bal uit te spelen door slordige keuzes in het laatste derde van het veld. Afgezien van enkele stilstaande fases viel er voor de aanwezige toeschouwers weinig te beleven.

Hetzelfde beeld in de tweede helft: geen van beide ploegen nam overdreven risico’s. Een schot van Roman Kvet na een goede lay-off van Ragnar Oratmangoen en een poging van 25 meter van Bruny Nsimba haalden het stadion even uit zijn slaap, vooraleer de 22 spelers het terug naar dromenland stuurden.

Twee doelpunten in negen wedstrijden

Ondanks de invalbeurt van Pape Fall en een laatste kans voor de Senegalees, gestopt door Verrips, bleef de wedstrijd zonder doelpunten: 0-0, de eindstand. RAAL dreigde alleen in de eerste... en in de laatste minuut. Dender heeft na negen speeldagen nog steeds maar twee doelpunten gemaakt en wacht nog altijd op een eerste overwinning.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler G Beoordeel
34 Verrips Michael 90' -
88 Ferraro Fabio   88' -
44 De Fougerolles Luc 90' -
21 Cools Kobe 90' -
5 Marijnissen Luc 90' -
22 Fredrick Benjamin 62' -
24 Viltard Malcolm 77' -
16 Kvet Roman 90' -
17 Mbamba Noah 90' -
77 Nsimba Bruny 77' -
90 Berte Mohamed 45' -
  Bank G Beoordeel
7 Goncalves Bryan -  
11 Oratmangoen Ragnar 45' -
15 Koton Krzysztof -  
18 Rodes Nathan 13' -
19 Attah Kadiri Jordan 13' -
20 Hrnčár David 28' -
30 Dietsch Guillaume -  
67 Moutha-Sebtaoui Nail -  
70 Sambu Marsoni 2'  

La Louvière La Louvière
  Speler G Beoordeel
21 Peano Marcos Hernán 90' -
99 Okou Yllan 90' -
25 Alain Lamego Djibril   90' -
4 Faye Wagane 90' -
15 Lahssaini Sami   90' -
5 Lutonda Thierry 90' -
23 Ito Joël 90' -
98 Maës Owen 66' -
11 Liongola Jordi 90' -
22 Afriyie Jerry 76' -
29 Mendy Oucasse   66' -
  Bank G Beoordeel
1 De Schrevel Celestin -  
7 Moussa Fall Pape 24' -
8 Gueulette Samuel 24' -
9 Yaya Guindo Mohamed 14' -
10 Pau Maxime -  
13 Maisonneuve Maxence -  
19 Benavides Dario -  
26 Riou Matthis -  
51 Sidibe Sekou -  
Herbeleef FCV Dender EH - La Louvière

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved