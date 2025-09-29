Kobe Cools houdt dubbel gevoel over na gelijkspel: "hopelijk vallen die doelpunten binnenkort wel"

Dender en La Louvière zorgden zondagavond voor een draak van een wedstrijd. Het bleef 0-0 in Dender.

De thuisblijvers hadden deze keer gelijk. Een slaapverwekkende wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Beide teams lieten weinig zien. La Louvière had enkel in het begin van de wedstrijd een goede kans.

Blij met 'clean sheet'

Voor Dender was het al de zevende wedstrijd zonder doelpunt. De mannen van Hayk Milkon hebben duidelijk moeite met scoren. Ondanks de weinige doelpunten is Dender-verdediger Kobe Cools blij met de ‘clean sheet’ tegen RAAL.



"Ik sta hier met een dubbel gevoel. We hadden zeker de kansen om te scoren, al doet het ook wel eens deugd om de 0 te houden. We gaan blijven werken en hopelijk vallen die doelpunten binnenkort wel," sprak Cools na de wedstrijd.

Ook die nul tegendoelpunten zal inderdaad deugd doen voor Dender. Dat was al van de openingsspeeldag geleden. Dender kreeg toen Cercle op bezoek in een wedstrijd die ook op 0-0 eindigde.

Beide teams blij met het punt

Ook bij La Louvière zijn ze gelukkig met het punt. "Beide ploegen hebben vanavond niet veel weggegeven. Uiteindelijk kregen we in de slotfase nog een grote kans, maar het is jammer dat die er niet inging. Ik denk dat 0-0 wel een logische uitslag is. Dit was zeker niet één van onze beste wedstrijden, maar we mogen wel tevreden zijn met een punt," klonk het bij Jordy Liongola.