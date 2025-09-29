Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"
FCV Dender kwam er tegen een ogenschijnlijk lichtgewicht RAAL La Louvière opnieuw niet aan te pas. Op eigen veld bleef het bij een brilscore, ondanks het overwicht in balbezit. Het ontbrak de Wolven simpelweg aan creativiteit om dat balbezit om te zetten in echte doelkansen.

Michael Verrips greep zijn kans om uit te blinken. De Nederlander hield Dender overeind met twee cruciale reddingen. “Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat ik me in de schijnwerpers speel tegen een ploeg als La Louvière”, reageerde hij gefrustreerd bij Het Nieuwsblad.

Zijn eerste redding kwam vroeg, toen Afriyie vrij kon uithalen. Verrips bracht de bal met een knappe voetveeg tot corner. “Gelukkig kon ik die poging afweren, want anders stonden we voor negentig lange minuten”, aldus de doelman.

Risico's durven nemen

Het probleem lag volgens hem vooral in het spel van zijn ploeggenoten. “We dwongen balbezit af, maar dat mondde onvoldoende uit in kansen. Ik mis de gretigheid en intensiteit die we vorig jaar wel op de mat brachten. Wanneer iedereen slaafs in de eigen positie blijft staan en geen risico’s durft nemen, wordt het moeilijk om kansen te scheppen.”

Ook in de slotfase bleef Verrips alert, toen hij de ingevallen Fall van een tegendoelpunt hield. “Ik weet dat we voor een moeilijk seizoen staan en dus is concentratie geboden tot in de toegevoegde tijd. Het tempo lag te laag. Dan breng je de tegenstrever niet in de verlegenheid, zelfs wanneer het een beperkte tegenstander is als La Louvière.”

Tot slot besefte de Nederlander dat er structureel werk nodig is. “We staan grotendeels met dezelfde spelers tussen de lijnen als vorig seizoen. Als keeper kan ik nu pronken met een clean sheet, maar je komt daar niet verder mee dan een punt als je zelf voor geen gevaar kan zorgen. We moeten de komende weken echt een tandje bijsteken.”

