Union SG Union SG
2-0
Westerlo Westerlo
usgUnion SG
wesWesterlo
Promise David 63'
1-0
(Louis Patris) Marc Giger 78'
2-0
Datum: 27/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo
Foto: © photonews

Na de spectaculaire 5-5 tegen Club Brugge nam Westerlo het op tegen Union. Issama Charai hield vast aan dezelfde elf starters. Bij Union kwamen Schoofs, Florucz en Sykes in de ploeg.

Westerlo kwam met aanvallend vertrouwen naar het Joseph Mariënstadion. De Kemphanen konden woensdag maar liefst vijf keer scoren tegen Club Brugge. Kunstje herhalen tegen Union?

Geen makkelijke opdracht, want ook Union nam vertrouwen mee uit de vorige speeldag. De Brusselaars wonnen op het veld van Genk met 1-2. Daarmee verstevigde Union hun plek als leider in het klassement.

Eerste kans voor Westerlo

Union nam het begin van de wedstrijd in handen zonder echt gevaarlijk te zijn. Het was Westerlo dat een eerste goede kans bij elkaar kon spelen. Een heerlijk hakje van Sayyadmanesh werd niet afgewerkt door Reynolds.

Gevaarlijk op stilstaande fase

Na rust ontplooide hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Union kwam niet tot grote kansen, terwijl Westerlo zeker niet slechter was. Op het uur kon Union toch op voorsprong komen.

Een hoekschop van Zorgane belandde op het hoofd van Sykes. Jungdal kon in eerste instantie de bal nog keren, maar Promise David was er als de kippen bij om de bal in de herneming tegen de touwen te knallen.

Dubbele voorsprong via Giger

De tegenreactie van Westerlo zorgde vooral voor meer ruimte voor Union. Die ruimte lag in de rug van de Westerlo-defensie. In minuut 78 kon Union daarvan profiteren en de dubbele voorsprong op het bord zetten.

Patris snoepte de bal af van Rommens en liep het strafschopgebied in. Daar dook Giger op aan de eerste paal. De Zwitser tikte het leer netjes voorbij Jungdal in doel.

Eén op negen 

Zo eindigde de wedstrijd in 2-0. Union houdt de punten thuis en verstevigt hun positie aan de top van het klassement. Westerlo blijft met één op negen achter en staat voorlopig twaalfde in de stand.

Opstellingen

Union SG Union SG
  Speler G Beoordeel
37 Scherpen Kjell 90' -
26 Sykes Ross 90' -
16 Burgess Christian 90' -
5 Mac Allister Kevin 90' -
22 Niang Ousseynou 45' -
4 Rasmussen Mathias 45' -
8 Zorgane Adem 90' -
25 Khalaili Anan 81' -
17 Schoofs Rob   90' -
12 David Promise  75' -
30 Florucz Raul 64' -
  Bank G Beoordeel
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
6 Van de Perre Kamiel   45' -
11 Smith Guilherme -  
14 Pavlic Ivan -  
18 Kavlashvili Giorgi -  
19 François Guillaume -  
20 Giger Marc 26' -
23 Boufal Sofiane 15' -
27 Patris Louis A 45' -
48 Leysen Fedde 9'  

Westerlo Westerlo
  Speler G Beoordeel
99 Jungdal Andreas   90' -
25 Rommens Tuur 90' -
5 Kimura Seiji 90' -
40 Bayram Emin 90' -
22 Reynolds Bryan 90' -
46 Piedfort Arthur 82' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
77 Alcocer Josimar 72' -
13 Sakamoto Isa 73' -
7 Sayyadmanesh Allahyar   89' -
90 Nacho Ferri 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Lapage Amando -  
9 Bujupi Eliot -  
10 Cordero Antoñito 1'  
14 Vaesen Kyan 8'  
18 Yow Griffin 18' -
19 Fixelles Mathias -  
23 Mbamba-Muanda Lucas -  
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
39 Van Den Keybus Thomas 17' -
