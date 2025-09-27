Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

Na de spectaculaire 5-5 tegen Club Brugge nam Westerlo het op tegen Union. Issama Charai hield vast aan dezelfde elf starters. Bij Union kwamen Schoofs, Florucz en Sykes in de ploeg.

Westerlo kwam met aanvallend vertrouwen naar het Joseph Mariënstadion. De Kemphanen konden woensdag maar liefst vijf keer scoren tegen Club Brugge. Kunstje herhalen tegen Union?

Geen makkelijke opdracht, want ook Union nam vertrouwen mee uit de vorige speeldag. De Brusselaars wonnen op het veld van Genk met 1-2. Daarmee verstevigde Union hun plek als leider in het klassement.

Eerste kans voor Westerlo

Union nam het begin van de wedstrijd in handen zonder echt gevaarlijk te zijn. Het was Westerlo dat een eerste goede kans bij elkaar kon spelen. Een heerlijk hakje van Sayyadmanesh werd niet afgewerkt door Reynolds.

Gevaarlijk op stilstaande fase

Na rust ontplooide hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Union kwam niet tot grote kansen, terwijl Westerlo zeker niet slechter was. Op het uur kon Union toch op voorsprong komen.

Een hoekschop van Zorgane belandde op het hoofd van Sykes. Jungdal kon in eerste instantie de bal nog keren, maar Promise David was er als de kippen bij om de bal in de herneming tegen de touwen te knallen.

Dubbele voorsprong via Giger

De tegenreactie van Westerlo zorgde vooral voor meer ruimte voor Union. Die ruimte lag in de rug van de Westerlo-defensie. In minuut 78 kon Union daarvan profiteren en de dubbele voorsprong op het bord zetten.

Patris snoepte de bal af van Rommens en liep het strafschopgebied in. Daar dook Giger op aan de eerste paal. De Zwitser tikte het leer netjes voorbij Jungdal in doel.

Eén op negen

Zo eindigde de wedstrijd in 2-0. Union houdt de punten thuis en verstevigt hun positie aan de top van het klassement. Westerlo blijft met één op negen achter en staat voorlopig twaalfde in de stand.