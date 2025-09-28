Sébastien Pocognoli niet blij met wat Union liet zien, maar... Brusselaars aan fantastische reeks bezig

Union Saint-Gilloise had wat tijd nodig om in de wedstrijd tegen Westerlo te komen. Sébastien Pocognoli probeerde tijdens de persconferentie de tekortkomingen van het eerste uur niet te verdoezelen.

"We waren niet op ons niveau in de eerste helft, we waren onder wat we kunnen laten zien, iedereen heeft het gezien", bevestigde Pocognoli. "De spelers hebben hun niveau in de tweede helft verhoogd, sommigen minder. We hebben toch genoeg kansen gecreëerd om deze overwinning op te eisen, die ik uiteindelijk verdiend vind. De vervangers zijn goed ingevallen, het toont opnieuw dat we op iedereen kunnen rekenen".

Ondanks de trage start heeft Union het essentiële veiliggesteld voor de terugkeer van de Champions League en de wedstrijd tegen Newcastle: "Er zijn positieve dingen, het eerste doelpunt van Marc Giger, het honderdste optreden van Ross Sykes, het 'clean sheet', het feit dat we niet veel hebben weggegeven aan Westerlo, de voortzetting van de zegereeks".



Een zeer belangrijke ruimte voor verbetering

Ook al zal het niveau dinsdag aanzienlijk moeten stijgen, is deze wedstrijd volgens de Union-coach niet verontrustend: "Het hoort bij het scenario van het seizoen om zo'n start van de wedstrijd te hebben. Het is ook belangrijk om te begrijpen waarom. Is het de moeite waard om boos te worden als je in zo'n fantastische reeks zit? Ik heb ze aangemoedigd. Het kan gebeuren maar er moet gereageerd worden, zowel individueel als in de structuur".

"In een reeks zijn er altijd pieken en dalen. Streng ben ik wel. Maar de spelers zijn ook mensen. En dan blijft het een voetbalwedstrijd, tegen een team met kwaliteiten. We moeten deze reeks voortzetten, zelfs in wedstrijden als deze. We proberen ons best te doen in een zeer druk speelschema, dinsdag wacht er opnieuw een zeer moeilijke wedstrijd op ons, tegen een van de moeilijkste tegenstanders van de afgelopen jaren voor ons. Tegen Newcastle zal het intensiteitsniveau ongelooflijk zijn", besluit hij.

Al met al, voorafgaand aan de 1-3 overwinning op het veld van PSV, had Union ook een moeilijke wedstrijd op het veld van Dender, met het 0-1 doelpunt van Kevin Rodriguez dat pas helemaal aan het einde van de wedstrijd viel. En wat een luxe om het weekend te eindigen met zes punten voorsprong op Club Brugge en Anderlecht, met een lopende reeks van 19 wedstrijden zonder nederlaag in de competitie, terwijl het team nog in volle opbouw is.