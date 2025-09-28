Sébastien Pocognoli niet blij met wat Union liet zien, maar... Brusselaars aan fantastische reeks bezig

Sébastien Pocognoli niet blij met wat Union liet zien, maar... Brusselaars aan fantastische reeks bezig

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise had wat tijd nodig om in de wedstrijd tegen Westerlo te komen. Sébastien Pocognoli probeerde tijdens de persconferentie de tekortkomingen van het eerste uur niet te verdoezelen.

"We waren niet op ons niveau in de eerste helft, we waren onder wat we kunnen laten zien, iedereen heeft het gezien", bevestigde Pocognoli. "De spelers hebben hun niveau in de tweede helft verhoogd, sommigen minder. We hebben toch genoeg kansen gecreëerd om deze overwinning op te eisen, die ik uiteindelijk verdiend vind. De vervangers zijn goed ingevallen, het toont opnieuw dat we op iedereen kunnen rekenen".

Ondanks de trage start heeft Union het essentiële veiliggesteld voor de terugkeer van de Champions League en de wedstrijd tegen Newcastle: "Er zijn positieve dingen, het eerste doelpunt van Marc Giger, het honderdste optreden van Ross Sykes, het 'clean sheet', het feit dat we niet veel hebben weggegeven aan Westerlo, de voortzetting van de zegereeks".

Lees ook... Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

Een zeer belangrijke ruimte voor verbetering

Ook al zal het niveau dinsdag aanzienlijk moeten stijgen, is deze wedstrijd volgens de Union-coach niet verontrustend: "Het hoort bij het scenario van het seizoen om zo'n start van de wedstrijd te hebben. Het is ook belangrijk om te begrijpen waarom. Is het de moeite waard om boos te worden als je in zo'n fantastische reeks zit? Ik heb ze aangemoedigd. Het kan gebeuren maar er moet gereageerd worden, zowel individueel als in de structuur".

"In een reeks zijn er altijd pieken en dalen. Streng ben ik wel. Maar de spelers zijn ook mensen. En dan blijft het een voetbalwedstrijd, tegen een team met kwaliteiten. We moeten deze reeks voortzetten, zelfs in wedstrijden als deze. We proberen ons best te doen in een zeer druk speelschema, dinsdag wacht er opnieuw een zeer moeilijke wedstrijd op ons, tegen een van de moeilijkste tegenstanders van de afgelopen jaren voor ons. Tegen Newcastle zal het intensiteitsniveau ongelooflijk zijn", besluit hij.

Al met al, voorafgaand aan de 1-3 overwinning op het veld van PSV, had Union ook een moeilijke wedstrijd op het veld van Dender, met het 0-1 doelpunt van Kevin Rodriguez dat pas helemaal aan het einde van de wedstrijd viel. En wat een luxe om het weekend te eindigen met zes punten voorsprong op Club Brugge en Anderlecht, met een lopende reeks van 19 wedstrijden zonder nederlaag in de competitie, terwijl het team nog in volle opbouw is.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Union SG

Meer nieuws

Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

22:38
Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

10:00
LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

09:45
Anderlecht heeft wel een vlotscorende spits, maar... hij speelt bij de Futures: "Nog geen kansen gekregen"

Anderlecht heeft wel een vlotscorende spits, maar... hij speelt bij de Futures: "Nog geen kansen gekregen"

09:30
Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde"

Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde"

09:00
2
Club Brugge-held Romeo Vermant houdt zijn beloftes: dit is het emotionele verhaal achter zijn viering

Club Brugge-held Romeo Vermant houdt zijn beloftes: dit is het emotionele verhaal achter zijn viering

08:20
Leander Dendoncker doet verrassende onthulling: ex-Anderlecht-coach bood hem opvallend avontuur aan

Leander Dendoncker doet verrassende onthulling: ex-Anderlecht-coach bood hem opvallend avontuur aan

07:00
Wanneer krijgt hij zijn kans? Concurrent van Senne Lammens wordt door eigen fans op de korrel genomen

Wanneer krijgt hij zijn kans? Concurrent van Senne Lammens wordt door eigen fans op de korrel genomen

06:30
1
Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet: "Het was om te janken, zo slecht"

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet: "Het was om te janken, zo slecht"

23:00
Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

22:30
3
Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge Interview

Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge

22:00
14
🎥 Standard-fans zorgen met twee enorme tifo's voor duidelijke boodschap

🎥 Standard-fans zorgen met twee enorme tifo's voor duidelijke boodschap

21:40
Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen

Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen

21:20
7
🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge

🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge

21:00
21
Luna Vanzeir zag nog grote werkpunten: "Spaghetti eten met winstpremie"

Luna Vanzeir zag nog grote werkpunten: "Spaghetti eten met winstpremie"

22:15
Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

20:16
Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

20:30
6
Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

20:00
Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

19:00
Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

18:30
34
🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

19:30
Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

17:55
Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

16:00
2
"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

18:00
RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

17:59
1
Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

17:00
5
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

27/09
1
Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

17:30
Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

16:30
De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

15:30
8
Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

14:30
🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

14:53
4
Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

14:00
Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

13:30
Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

13:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 13:30 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

pief pief over Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde" pief pief over Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen RememberLierse RememberLierse over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge Geert DL Geert DL over Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen Nelvafrel Nelvafrel over Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit" RememberLierse RememberLierse over Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout" Vital Verheyen Vital Verheyen over Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem? Vital Verheyen Vital Verheyen over Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten Pardia Pardia over Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan" Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved