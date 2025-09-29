Analyse Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'

Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'
Foto: © photonews

Union won zaterdagavond thuis met 2-0 van Westerlo. De Brusselaars zetten zo hun ongeslagen reeks voort.

Union had uiteindelijk niet al te veel moeite met Westerlo. De Kemphanen zakten met vertrouwen af naar het Joseph Mariënstadion maar konden de vijf doelpunten van tegen Club Brugge niet herhalen in Brussel.

Eén goede kans voor Westerlo

Westerlo kon tegen Union eigenlijk maar één goede kans creëren. Sayyadmanesh speelde Reynolds vrij met een geniaal hakje. De Amerikaanse rechterflankverdediger kreeg de bal niet voorbij Scherpen in doel.

Moeilijke match voor Nacho Ferri

De mannen van Issame Charai hadden veel moeite om hun speerpunt in stelling te brengen. Nacho Ferri was aanwezig in de wedstrijd maar kon zich niet onderscheiden in het strafschopgebied.

De wedstrijd in de wedstrijd

Het onschadelijk maken van Ferri had Union mede te danken aan een sterke Christian Burgess. De boomlange verdediger hield die andere beer 90 minuten lang ver weg van het doel van Scherpen.

Uiteraard op een manier zoals we hem kennen. Burgess is niet de meest geliefde speler bij de concurrentie. Zijn manier van spelen irriteert zowel spelers als supporters van de tegenstanders maar het werkt duidelijk wel.

'Vintage' Burgess

Burgess vocht enkele stevige duels uit met de amper 20-jarige Ferri. Vaak hing de ervaren verdediger al een tijdje aan het lichaam van de Spaanse spits terwijl de bal nog lang niet in de buurt was. 'Vintage' Burgess: stevig, soms op het randje, maar effectief

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

