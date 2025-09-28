Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

Na de 2-0-overwinning van Union tegen Westerlo gaf spits Promise David tekst en uitleg bij zijn opvallende reactie na zijn doelpunt en de frustratie bij zijn vervanging. De Canadees was opnieuw trefzeker en leverde een bijdrage aan de zege van de landskampioen.

David erkende dat Westerlo een taaie tegenstander was, maar zijn ploeg pakte uiteindelijk toch de zege. “Westerlo is geen makkelijke tegenstander en ze behaalden een goed resultaat in Brugge. We wisten dus dat het niet eenvoudig zou worden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Doelpunt

De eerste helft was niet, maar na de pauze verhoogde de landskampioen het tempo. “We wisten dat die kansen zouden blijven komen als we onze intensiteit verhoogden in de tweede helft. En dat gebeurde ook.”



Zijn reactie na het doelpunt was volgens David ingegeven door de omstandigheden. “Er gingen gewoon heel wat emoties door mijn hoofd, wat normaal is in het voetbal. Nu kan ik er niets meer aan veranderen. We scoorden en dat betekende veel, iedereen was wat opgepompt.”

Wissel

David gaf ook aan dat hij niet tevreden was met zijn wissel. “Ik was niet gelukkig bij mijn wissel, want ik wilde een tweede doelpunt maken. Ik was een beetje hebberig.”

Hij verduidelijkte dat zijn reactie niet voortkwam uit ontevredenheid over de beslissing zelf. “Ik was dus niet mak door m’n wissel, maar omdat ik nog eens wilde scoren. Dat was alles.”