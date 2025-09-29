KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

KV Mechelen blijft verrassen in het huidige seizoen. De ploeg van Fred Vanderbiest pakte een belangrijke uitzege bij Charleroi en springt dankzij die overwinning naar een knappe derde plaats in het klassement.

De grote uitblinker was nieuwkomer Myron van Brederode. De 22-jarige Nederlander stond voor het eerst in de basis en liet zich meteen gelden met een goal én een assist.

“Tot aan de eerste goal speelden we niet goed. Charleroi was beter en wij zakten te veel in”, gaf Van Brederode toe na de wedstrijd. “Maar de openingstreffer gaf energie en daarna ging het beter.”



Lees ook... Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

Kandidaat voor de Champions' Play-offs?

Over zijn doelpunt vertelde de aanvaller: “Ik kreeg een goede bal van Diouf door de linies, draaide en schoot zonder te veel nadenken. De bal vloog mooi binnen. Ik ben gehaald om doelpunten te maken en belangrijk te zijn voor het team, assists geven. Dat heb ik vandaag goed gedaan.”

KV Mechelen oogt als een team dat in topvorm verkeert, maar Van Brederode blijft realistisch. “Derde staan, daar mogen we trots op zijn. Maar het is nog maar het begin van de competitie, dit zegt nog niks.”

Gezien het niveau van de andere kandidaten voor de top zes mag KV Mechelen echter dromen. Als ze hun eigen niveau kunnen aanhouden of zelfs nog wat opkrikken is dit Malinwa een serieuze kandidaat voor Champions' Play-offs.