Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Brugge
0 reacties
Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen
Foto: © photonews

KAA Gent heeft er opnieuw drie punten bij. Daar mag het een aantal spelers nadrukkelijk voor danken. Niet in het minst Michal Skoras, die met een goal en twee assists opnieuw van groot belang was voor De Buffalo's

Sinds Michal Skoras de overstap heeft gemaakt van Club Brugge naar KAA Gent gaat het bijzonder goed met hem. Tegen Cercle Brugge kon hij op Jan Breydel nog eens dartelen zonder weerga.

Michal Skoras opnieuw van levensbelang voor KAA Gent

Het leverde hem een doelpunt én twee assists op. De 25-jarige Pool is dan ook heel tevreden hoe het met hem momenteel gaat. En hij was dan ook blij met de drie punten die zijn team pakte tegen Cercle Brugge.

Lees ook... Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

"De focus was er snel opnieuw na de nederlaag tegen Anderlecht. Het was beter dan vorige week, maar het moet nog beter", aldus de Pool in een reactie in de catacomben van Jan Breydel.

Fans KAA Gent sloten Michal Skoras al helemaal in de harten

"Of zij ook hadden kunnen winnen? Misschien, maar wij hebben het wel gedaan. Het is jammer voor hen, en heel leuk voor ons. Ze speelden een goede match en zijn echt beter geworden dan vroeger, met minder lange ballen en goed voetbal."

Ook al komt Skoras van Club Brugge, de fans hebben hem al helemaal in de harten gesloten: "Het is mooi dat ik goed geaccepteerd ben. Je naam gescandeerd worden doet altijd deugd."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

