Ex-Bruggeling Michal Skoras maakt indruk bij Gent: Ivan Leko legt uit

KAA Gent pakte op bezoek bij Cercle Brugge opnieuw drie belangrijke punten. Met dank aan Michal Skoras, die met een doelpunt én twee assists uitpakte en zo opnieuw van groot belang was voor zijn ploeg.

"De focus was er snel opnieuw na de nederlaag tegen Anderlecht. Het was beter dan vorige week, maar het moet nog beter", aldus de Pool zelf onder meer in een reactie in de catacomben van Jan Breydel.

Ivan Leko legt de kwaliteiten uit van Michal Skoras

Zijn coach was heel blij met de prestatie van zijn speler en wilde daar dan ook geen doekjes om winden. Voor hem is Skoras eens te meer een belangrijke schakel geworden, amper enkele weken nadat hij overkwam van Club Brugge.



"Wat ik van Skoras denk? Het gaat over kwaliteit, maar dat is technisch, fysiek, sociaal, mentaal, … hij was zo blj dat hij ergens een kans kon krijgen om te spelen, dat is ook een kwaliteit van hem", aldus Ivan Leko over de gretigheid van zijn nieuwe poulain.

Ivan Leko wil iedereen vijf tot tien procent beter maken

"Iedereen weet dat hij de technische capaciteiten heeft, maar je moet ook duels winnen, lopen, sterk zijn, een goede mindset hebben, … het is een moeilijke competitie."

"We willen iedereen in onze club vijf tot tien procent beter maken. Dat is onze doelstelling", aldus nog de oefenmeester van de Buffalo's. Bij Skoras lijkt hij daar alvast goed mee op weg te zijn.