Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

STVV behaalde slechts één punt uit de laatste vier wedstrijden. Ondanks deze magere oogst, ziet Steven Defour geen reden tot paniek. In Het Belang van Limburg licht hij toe waarom de club uit Sint-Truiden volgens hem niet hoeft te wanhopen.

Volgens Defour was STVV in de wedstrijd tegen KRC Genk de betere ploeg. “Als er één ploeg verdiende te winnen, dan was het STVV”, klinkt het bij de krant. Toch bleef de club opnieuw met lege handen achter. De huidige balans van één op twaalf oogt volgens hem weinig fraai. “Ze verdienden minstens een punt, maar blijven nu achter met 1 op 12”, aldus Defour.

Hij erkent dat de cijfers niet gunstig zijn, maar plaatst daar een kanttekening bij. “Cijfermatig ziet dat er niet al te best uit, maar op basis van de prestaties moeten ze zich geen zorgen maken in Sint-Truiden”, stelde hij. Daarmee wijst hij op het verschil tussen de statistieken en het spelbeeld. De ploeg zou volgens hem beter presteren dan de resultaten doen vermoeden.



Herpakken

Defour benadrukt dat het momenteel tegenzit voor STVV. “Het zit even niet mee”, gaf hij aan. Toch ziet hij een buffer in de eerdere goede resultaten. “Gelukkig voor hen kunnen ze nog terugvallen op die goeie seizoensstart”, voegde hij toe.

De volgende opdracht voor STVV is een uitwedstrijd tegen KV Mechelen. Defour verwacht een moeilijke confrontatie. “De volgende wedstrijd op KV Mechelen belooft wel een moeilijke opdracht te worden”, verklaarde hij. Hij loofde het werk van Fred Vanderbiest, die volgens hem de Mechelse ploeg goed op de rails heeft.

Structuur

“Ik heb ze zondag nog aan het werk gezien op Charleroi (0-2, red.)”, zei Defour. Hij omschreef KV Mechelen als een team met een duidelijke structuur. “Het is een ploeg met een sterke organisatie, die weinig nodig heeft om te scoren”, aldus de analist. “Tegen het STVV van Vrancken moet dat in principe een mooie wedstrijd opleveren”, gaf hij aan.