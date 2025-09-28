Reactie Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend
Even de vuisten ballen voor de clubmedia mocht wel. Thorsten Fink heeft met Genk immers de derby bij STVV gewonnen, maar dat had wel aardig wat voeten in de aarde.

In de eerste plaats hadden ze het bij STVV moeilijk om te vele betwistbare beslissingen van scheidsrechter Lawrence Visser te aanvaarden. Thorsten Fink ging dit thema niet uit de weg. "Er zijn beslissingen geweest waar we wat geluk mee hadden. Maar wat is geluk? In de wedstrijden die we verloren, werd ook niet gesproken over geluk voor de tegenstander."

Zo leek hij toe te geven dat Sint-Truiden een punt had, maar minimaliseerde hij het tegelijkertijd. Toen hem gevraagd werd naar zijn visie over de rode kaart van Van Helden, werd het betoog van de coach alleen maar verwarrender. "Ik heb de beelden niet gezien en vanuit de dug-out was het te ver om te zien. In mijn opinie is alles correct verlopen. Voor zover ik het vanuit de dug-out kon zien, was alles correct."

Fink keurt wangedrag Genk-supporters af

Over het wangedrag van de supporters waardoor de wedstrijd gestaakt werd, was de uitleg van de coach veel duidelijker. Fink keurt het af, al is het wel een vervelend gespreksonderwerp. "Wat wil je dat ik hierover zeg? Wie zoiets doet, doet dit niet in het belang van de club. Dit is niet iets waar de coach of de spelersgroep zit op te wachten. Het is niet fijn, maar wat kan ik doen?" 

Junya Ito, die met zijn gelijkmaker de Genkse remonte lanceerde, sprak zich ook uit over het op het veld gooien van het pyrotechnisch materiaal door de fans. De Japanner moest even lachen toen een journalist suggereerde dat het Genk hielp te winnen. "We hoopten dat de wedstrijd niet stilgelegd ging worden, maar een derby is een derby. Maar neen, dit soort acties hoort niet in het voetbal."

Resultaat prioritair bij Genk

Voorts wilde Fink vooral onderstrepen dat zijn ploeg tot het einde bleef geloven in de driepunter. "Een overwinning komt niet zomaar uit de lucht gevallen." Ook bij Ito was eenzelfde geluid te horen. "Een derby moet je winnen, de manier waarop maakt niet uit." 

