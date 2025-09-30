Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

De wedstrijd tussen STVV en Genk liep helemaal uit de klauwen. Even moest de wedstrijd zelfs worden stilgelegd na onregelmatigheden. Die waren op voorhand aangekondigd door de harde kern van Genk.

De supporters van KRC Genk hadden vooraf een actie aangekondigd en legden de wedstrijd op bezoek bij STVV uiteindelijk voor een kwartiertje stil met hun acties.

Burgemeester Sint-Truiden is het beu

De match kon uiteindelijk wel nog kunnen worden uitgespeeld, maar het kwaad was toen wel al geschied. Bij Genk veroordeelden ze de actie van de eigen supporters.

Peter Vandenbempt sprak zelfs over een hallucinante situatie en nu is er ook vanuit Sint-Truiden een reactie gekomen bij monde van burgemeester Ludwig Vandenhove (Vooruit). DIe zat zondag hoogstpersoonlijk in het stadion.

Geen supporters van Genk meer welkom op Stayen?

Anderhalf jaar geleden was er ook al eens een wedstrijd tussen STVV en Genk die werd ontregeld en dus is de voorzitter het beu. "Dit moet stoppen en de clubs moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het scherp in Het Belang van Limburg.

En als er geen acties volgen? Dan zou Vandenhove wel eens tot zware maatregelen kunnen komen. "Als ik geen spijkerharde veiligheidsgaranties krijg van de Genkse politie en het clubbestuur, overweeg ik bij de volgende match geen Genkse fans meer toe te laten."

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV

