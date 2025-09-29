Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"
Foto: © photonews

STVV verloor zondag thuis van Genk, maar volgens analist Peter Vandenbempt verdient de prestatie van de Limburgers meer aandacht dan de rode kaarten en controverse.

Wouter Vrancken zei op de persconferentie dat hij het jammer vond dat alle aandacht naar de wedstrijdleiding ging en niet naar de prestatie van zijn ploeg”, stelt Vandenbempt bij Sporza.

De coach van STVV had volgens de analist gelijk. Tot de rode kaart toe speelde Sint-Truiden degelijk en creëerde het voldoende kansen om met een comfortabele voorsprong de rust te halen. “Sint-Truiden deed het tot die rode kaart heel goed. Het kreeg zelfs kansen genoeg om bij de rust pakweg 3-0 voor te staan.”

STVV had bij de rust 3-0 kunnen voorstaan

Zelfs met een man minder probeerde STVV het nog steeds, al kwam het minder vaak tot gevaarlijke acties. “Zelfs met een man minder bleef het - hoewel het een pak minder was - toch proberen om te scoren. Chapeau voor die prestatie”, aldus Vandenbempt.

Het grootste probleem lag volgens de analist bij de arbitrage. Scheidsrechter Visser en VAR Van Damme maakten volgens hem fouten die STVV benadeelden. “Er was helemaal geen fout van Sebaoui bij de 2-0. Misschien was er wel sprake van een overtreding bij de Genkse goals. Vooraf was de aanduiding van Visser niet al te slim nadat hij vorig jaar handspel niet gezien had als VAR.”

Bovendien kreeg STVV volgens Vandenbempt een dubbele uitdaging: “Het team moest zelf ook zijn kansen beter afwerken. Dat is de oorzaak van de nederlaag.”

