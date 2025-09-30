"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

De grieven van Wouter Vrancken zijn duidelijk: hij vindt dat Lawrence Visser bij een reeks beslissingen zijn ploeg benadeelde. In minstens één geval heeft de STVV-coach gelijk. Zijn gesprek met Visser wijst op nog een veel groter probleem dan enkel één matige prestatie van een ref.

Wouter Vrancken zag in de Limburgse derby een hele reeks betwistbare beslissingen in het nadeel van zijn ploeg uitdraaien. Scheidsrechterbaas Lardot heeft STVV alleszins gelijk gegeven over de afgekeurde goal. Het meest frappante was echter nog wat Vrancken te vertellen had over zijn onderhoud met Visser. "Zijn antwoord was: live hebben we dit of dat gedaan. Hij durfde zelfs niet zeggen of hij het goed of fout had."

Volgens Vrancken tonen de beelden bij de uitsluiting van Van Helden dat zijn speler niet met zijn voet boven de enkel van El Ouahdi kwam. Visser bleef vasthouden aan wat hij live beoordeelde. "Als je iets anders zegt dan wat je ziet op de beelden, dan stopt het. Waar zijn we dan nog over aan het praten? Dan is het heel moeilijk om verder te praten."



Vrancken vreest sluimerende frustraties

Het brengt de trainer van de Kanaries tot een belangrijk argument over deze kwestie. "Men wil toch altijd dat coaches en refs goed met elkaar kunnen communiceren? Als we zulke zaken niet eerlijk kunnen bespreken, dan hoeven we niet verder naar communicatie te zoeken. Dan blijven enkel frustraties over, wat ook superjammer is voor de refs zelf."

Zo wordt de discussie open getrokken naar een veel breder thema dan een matige prestatie van het voltallige scheidsrechterteam in één competitiewedstrijd. Helaas heeft Wouter Vrancken ook op dit vlak gelijk. Gesprekken waarin refs geen fouten toegeven of zelfs weigeren om stelling in te nemen, werken alleen een vijandige houding van coaches en ploegen ten opzichte van de leiding in de hand.

Doel scheidsrechtersbaas wordt bemoeilijkt

Het opzet moet zijn om het niet zo uit de hand te laten lopen en open communicatie mogelijk te maken tussen scheidsrechters en coaches. Er is een reden waarom trainers elke zomer uitleg krijgen van de scheidsrechtersbaas over de JPL-regels. Zo'n dialoog heeft enkel zin als het doel van dit initiatief niet wordt tegengewerkt door de manier waarop refs zich opstellen in andere gesprekken.