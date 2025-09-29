Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

Voormalig scheidsrechter Serge Gumienny keek met grote verbazing naar de arbitrage tijdens STVV-Genk. Volgens hem hebben de Kanaries alle reden om zich bestolen te voelen. Hij vond dat STVV twee keer benadeeld werd en dat de arbitrage "rampzalig" was.

De eerste fase waarover veel te doen was, betrof de afgekeurde 2-0 van Goto. “Zonder VAR zou hier niemand om gemaald hebben en zou dit doelpunt altijd geteld hebben”, aldus Gumienny in HBvL.

“Omdat Sadick bleef liggen, is de VAR gaan zoeken naar contact en zo hebben ze een reden gevonden om het doelpunt te schrappen. Je kan toch moeilijk zeggen dat Visser hier een ‘clear error’ beging. De VAR ging zijn boekje te buiten.”



Bij de rode kaart voor Rein Van Helden ziet Gumienny net het tegenovergestelde gebeuren. “Hier schat Visser de fase verkeerd in, maar wordt hij niet teruggefloten door de VAR. De beelden tonen nochtans duidelijk dat Van Helden eerst de bal raakt en correct tackelt, met de voetzool naar onder gericht. Hij glijdt ongelukkig door, maar van overdreven kracht of gevaar was geen sprake.”

Volgens Gumienny ontbreekt er dan ook consistentie in de aanpak. “Ik vind het vreemd dat Visser hier niet naar het scherm werd geroepen. Waar was de VAR nu met zijn vergrootglas? Het staat haaks op hoe de afgekeurde 2-0 werd beoordeeld.”

Dat beide fases in het nadeel van STVV uitvielen, maakt de situatie extra pijnlijk. “Dan maak je als arbitrage geen goede beurt. De supporters waren woest en ik kan ze begrijpen. Dit soort fouten voedt alleen maar het wantrouwen tegenover het systeem.”