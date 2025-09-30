STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De derby tussen STVV en Genk heeft de gemoederen zeker weten te beroeren. De bezoekende fans deden de wedstrijd even staken. De Smurfen kwamen achteraf met een statement, nu heeft ook STVV gereageerd op de zaken die afgelopen weekend gebeurden.

STVV hekelt de scheidsrechterlijke beslissingen uit de wedstrijd tussen hen en Genk die het resultaat hebben bepaald en voor enorm veel frustratie zorgden.

De club heeft daarover samengezeten, maar is tot de conclusie gekomen dat het geen verdere stappen zal ondernemen. Verder zijn ze ook met een stevige prik naar Genk gekomen.

Lees ook... Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Méér dan holle statements lanceren is de boodschap van STVV aan Genk

Ze willen dat de club meer gaat doen dan een statement lanceren, maar de betrokken supporters zal gaan zoeken en uit de stadions weren. 

De Kanaries hadden nog veel meer te vertellen. De volledige boodschap van STVV die werd gedeeld op de eigen webstek kan u hieronder lezen: 

‘Met heel ons hart’, dat was de boodschap in aanloop naar de Limburgse derby. En Kanaries, jullie hart heeft gesproken. 90 minuten onvoorwaardelijke steun vanuit de tribune, een gele muur van hartstocht die oversloeg naar het veld: jullie hebben getoond dat een derby een feest kan zijn. Proficiat en oprecht bedankt daarvoor.

Jammer genoeg kunnen we niet negeren dat er een donkere schaduw boven deze derby hing:

  • Enerzijds leidden cruciale scheidsrechterlijke beslissingen (tot 4 maal toe) tot een uitslag die deze thriller niet verdiende. Dat zorgt voor onnoemelijk veel frustratie. Van in de Noord-tribune tot in de bestuurskamer. Gisteren hebben we daarom verschillende scenario’s afgewogen. Ons besluit: we steken geen energie in zaken die we toch niet meer kunnen veranderen, maar zetten dit gevoel van onrecht om in positieve brandstof. Want wij zijn geen calimero’s.
  • Anderzijds stelden we – voor de zoveelste keer - wangedrag vast in het uitvak tijdens de Limburgse derby. Of het stilleggen van de wedstrijd een impact heeft gehad op het verloop van de wedstrijd zullen we nooit weten. Wat wel vaststaat, is dat er ons tientallen verhalen bereiken van wenende kinderen, voor wie een onvergetelijke voetbalnammiddag ontaardde in angst. Als kindvriendelijke familieclub kunnen en willen we dergelijk gedrag niet toelaten op Stayen. Naar onze eigen supporters toe hanteren we een strikte lijn: wie die lijn overschrijdt, krijgt een sanctie.

    We verwachten dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het uitvak diezelfde lijn trekken. Holle statements zijn niet voldoende om dit groepje criminelen te stoppen. STVV zal daarom eerstdaags contact leggen met de Stad Sint-Truiden, om verdere concrete maatregelen te bespreken. Een derby zonder uitsupporters is in de toekomst niet ondenkbaar. Jammer genoeg, voor de grote meerderheid van thuis- en uitsupporters die hun ploeg met de juiste intenties aanmoedigen.

Bon. Soit. Die pagina is omgedraaid. Laten we nu vooruitkijken en meenemen wat goed was. Want niet alleen onze supporters toonden hun geel-blauwe hart. Ook onze spelers deden dit als nooit tevoren. Van Leo, Shogo en Ryotaro. Van Visar tot Rein en Robert-Jan. Van Tokio tot in Zepperen. En van Skopje tot in Nief-Sintruin. Ze streden, liepen en tackelden zoals het Kanaries betaamt.

Dankzij hun prestatie overheerst trots. Punten kunnen gestolen worden, maar onze passie nooit. Ons hart zal altijd voor jullie blijven kloppen. Canaries forever.

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV

Meer nieuws

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
2
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
2
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
16
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
1
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
2
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
2
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

21:00
24
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
1
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
1
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
4
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
13
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
8
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
11
🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

07:40
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
7
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

06:30
13
Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

29/09
9
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
2
📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

22:40
5
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
32
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp FCB vo altijd FCB vo altijd over Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans Vital Verheyen Vital Verheyen over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Ze moesten hem aan een ketting leggen" JaKu JaKu over Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen JaKu JaKu over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Vital Verheyen Vital Verheyen over Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend OM-RSCL OM-RSCL over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Atletico1988 Atletico1988 over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved