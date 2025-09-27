Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

Antwerp zit in zwaar weer. Na de 2-0 nederlaag tegen Zulte Waregem staat The Great Old op amper 1 op 12. Vincent Janssen was scherp in zijn analyse en spaarde na afloop de kritiek niet.

Het loopt echt niet goed bij Antwerp. The Great Old verloor zaterdagnamiddag met 2-0 op het veld van Zulte Waregem. Daardoor blijft de club met 1 op 12 achter.

Vincent Janssen was logischerwijs niet gelukkig na afloop. Hij zag maar weinig mogelijkheden om te winnen. "In de eerste helft kregen we wat kansen, als daar een bal binnengaat wel. Maar in de tweede helft was het heel duidelijk, we maakten geen aanspraak op punten", zegt de spits bij DAZN.



Vincent Janssen is streng na nieuwe nederlaag

Wat er precies misliep? "Daar heb ik momenteel niet zoveel woorden voor. Hun aanvallende middenvelder (Jeppe Erenbjerg, n.v.d.r.) maakte enkele goede loopacties. Ik weet niet hoe hij enkele keren zo vrij kwam."

"Het was onduidelijk misschien wie er mee moest lopen met hem", gaat hij verder. Een uitspraak waarbij hij kritiek op coach Stef Wils lijkt te geven. "Daar moeten we naar kijken, al lag het daar niet alleen aan. Hij was te gevaarlijk vandaag en dat losten we niet goed op."

En of er goede zaken waren om mee te nemen naar volgende week? "Niet zoveel, denk ik. In de eerste helft maakten we een paar goede diepe acties waaruit we kansen creëerden", besluit Janssen.