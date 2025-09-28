Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

Royal Antwerp FC kon ook op bezoek bij Zulte Waregem geen punten pakken. En zo gaat het stilaan van kwaad naar erger voor The Great Old. Al ziet coach Stef Wils ook wel een aantal positieve zaken.

Stef Wils is nog maar een paar maanden coach bij Royal Antwerp FC. Met 10 op 27 staat het team ondertussen pas op een dertiende plaats en zouden ze zelfs virtueel de Relegation Play-offs moeten spelen.

Stef Wils ziet een gebrek aan efficiëntie bij Antwerp

"Als je niet efficiënt bent in beide doelgebieden, dan wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen", besefte de coach dat er zowel voorin als achterin een paar manco's lagen tegen Zulte Waregem.



"Er waren mogelijkheden in de eerste helft. Het wordt heel moeilijk als je niet scherp bent dan. Dat is iets dat soms ontbrak en daar moeten we aan werken", zag de T1 van Antwerp een paar werkpunten bij The Great Old.

Top-6 steeds moeilijker haalbaar voor Antwerp?

De top-6 halen wordt steeds moeilijker, al is de kloof op zich ook nog steeds maar vier punten. "Ik denk dat je week na week ziet dat er patronen ontstaan, dat de jongens iets meer lef tonen", klonk het nog bij Stef Wils.

"Alleen is het kwestie van daarop verder te borduren. Het is zaak van er consistent mee bezig te zijn." De komende weken zal moeten duidelijk maken hoe hoog Antwerp dit seizoen mag mikken.