Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde"

Royal Antwerp FC zit in nauwe schoentjes. Na een pijnlijke nederlaag tegen Zulte Waregem en een schrale 1 op 12, rijst de vraag of deze kern wel sterk genoeg is voor play-off 1. Kapitein Vincent Janssen liet er na afloop geen twijfel over bestaan: de realiteit is hard.

“Wij spelen niet goed en leveren niet genoeg kwaliteit om naar de top zes te mógen kijken”, zei Janssen zonder omwegen. Een uitspraak die de ambities van bestuur en supporters meteen op scherp zet.

De Nederlandse spits erkende dat hij zelf ook niet op niveau presteert. “Ik laat zelf niet genoeg zien”, klonk het. Toch is de kritiek vooral gericht op het collectief. “Wij zijn te slordig in balbezit en offensief te beperkt. Als je met vijf achterin staat, lever je aanvallend sowieso wat in. Dat is de keuze van de trainer, maar op dit moment brengen we te weinig.”



Volledig nieuw elftal

Daarbovenop wijst Janssen naar de zware make-over van de ploeg. “Er is veel verkocht voor een enorme bak geld. Als je kijkt naar de basiself vandaag en die van vorig seizoen, dan staan er negen andere jongens in. Bij clubs als Union, Club, Genk of Anderlecht moet je twee à drie nieuwe spelers inpassen. Bij ons is het bijna een volledig elftal.”

De analyse van de spits is pijnlijk, maar duidelijk: Antwerp is niet gewapend om de strijd met de traditionele topclubs aan te gaan. “Je moet realistisch zijn”, zei hij. “Het uiteindelijke doel van de club mag dan wel play-off 1 zijn, maar als we zo blijven spelen, is de top zes gewoon niet aan de orde.”

Voor een club die recent nog een titel vierde en een beker omhooghield, is de realiteit hard. De tering naar de nering zetten en een uitgeholde kern hebben Antwerp terug met de voeten op de grond gezet. De woorden van Janssen zullen nog lang nazinderen op de Bosuil.