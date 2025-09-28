Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

Foto: © photonews

Marlon Fossey voelde zich rot na zijn uitsluiting tegen Club brugge. Deze zondag plaatste hij een bericht op zijn Instagram-account gericht aan de supporters van Standard.

Het gebruiken van de term 'bemoedigend verlies' is niet echt onze stijl, maar het is wel de beste beschrijving van de nederlaag van Standard tegen Club Brugge afgelopen zaterdag.

De Rouches speelden een solide eerste 60 minuten maar werden uiteindelijk op de valreep toch verslagen door Blauw-Zwart. Romeo Vermant zorgde in blessuretijd voor de winnende treffer.

Maar het was wel op het uur van de wedstrijd dat alles veranderde. Marlon Fossey werd uitgesloten voor een te gevaarlijke overtreding op Tzolis. De aanvoerder van de ploeg trok ten aanval, maar ging te hard in en beging een gevaarlijke daad.

Marlon Fossey verontschuldigt zich opnieuw na uitsluiting tegen Brugge

Fossey vulde zich schuldig en verontschuldigde zich na de wedstrijd meteen bij de supporters van Standard. Op 27-jarige leeftijd weet hij dat hij zijn team in een cruciaal moment in de steek heeft gelaten, en dat zit hem dwars.

Op zondag plaatste hij op zijn Instagram-account een bericht voor de supporters van Standard, die verdeeld zijn tussen het verdedigen van hem en de teleurstelling over zijn daad.

"Avonden zoals die van gisteren herinneren me eraan wat voor een eer het is om voor deze club te spelen. Of het nu een rode kaart was of niet, het was onbezonnen van mij en ik zal er mijn lessen uit trekken. We waarderen jullie, Rouches," schreef hij in het Frans.

