Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge

Standard is gebroken tegen Club Brugge na de uitsluiting van Marlon Fossey in het uur. Vincent Euvrard heeft gereageerd op het incident en was niet erg mild voor de scheidsrechter Jasper Vergoote tijdens de persconferentie.

Standard leverde zijn beste 60 minuten van het seizoen tegen Club Brugge en verdiende op zijn minst een gelijkspel. Maar de uitsluiting van Marlon Fossey, na een uur spelen, veranderde alles. Een te enthousiaste overtreding waar Vincent Euvrard tijdens de persconferentie op terugkwam. De Luikse coach verborg zijn ontevredenheid niet over de leiding van scheidsrechter Jasper Vergoote zaterdagavond.

"Ik heb de beelden nog niet gezien, dus het is niet gemakkelijk om te oordelen, maar het lijkt me streng bestraft. Ik ben niet tevreden over de wedstrijdleiding, als we zien hoe gemakkelijk er kaarten worden gegeven. Nielsen kreeg er een in het begin van de wedstrijd, dan een duidelijke kaart voor Tzolis die niet gegeven werd, terwijl Mohr er een kreeg voor protest, en hij moest Forbs de hele wedstrijd verdedigen."



"Iemand duwt Daan (Dierckx) in het strafschopgebied: te licht om een penalty te fluiten, maar aan de andere kant wordt een even lichte overtreding op Stankovic wel gefloten. Er was een onevenwichtigheid. De fout van Reis op het einde van de wedstrijd verdiende ook geel. Naast de uitsluiting zijn er veel discutabele situaties in ons nadeel uitgedraaid."

Een ondoordachte actie van Marlon Fossey, die Standard duur komt te staan

Na het laatste fluitsignaal bood de Amerikaan zijn excuses aan voor Sclessin, alvorens hetzelfde te doen in de kleedkamer. Terecht rood of niet, de aanvoerder van Standard nam een veel te groot risico terwijl zijn team nog steeds de overhand had tegen Club Brugge.

"Marlon heeft zich in de kleedkamer verontschuldigd. Misschien was er iets te veel intensiteit in zijn duel. Als dat het geval is, verwachten we meer kalmte en helderheid van een ervaren speler. Het is goed om intens te zijn - dat is zelfs wat we vragen - maar je mag niet over de schreef gaan", concludeerde Vincent Euvrard.