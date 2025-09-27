🎥 Standard-fans zorgen met twee enorme tifo's voor duidelijke boodschap

Standard ontvangt Club Brugge zaterdagavond voor een van de topwedstrijden van het weekend. En voor de aftrap hebben de ultras voor spektakel gezorgd.

Kort na de aftrap was er al spektakel op het veld, met twee doelpunten in tien minuten tussen Standard en Club Brugge. Christos Tzolis antwoordde al heel snel op het openingsdoelpunt van Rafiki Saïd.

Maar voor de wedstrijd begon, was het in de tribunes dat de Standard-ultras zoals gewoonlijk de show stalen. In een bomvol Sclessin onthulden de twee ultra-tribunes van Standard allebei een gigantische tifo.



Aan de ene kant ("bandiera rossa la trionfera", genoemd naar een Italiaans communistisch lied uit het begin van de 20e eeuw), en een duidelijke boodschap aan de andere kant: "No to racism".

We herinneren ons dat vorig seizoen, tijdens de verplaatsing van Standard naar het Jan Breydelstadion, de Standard-supporters anti-racistische spandoeken werden geweigerd. Die werden door de lokale politie als provocerend beschouwd.

Met deze tifo's, in deze wedstrijd, leken de Standard-fans een duidelijke boodschap te willen versturen. Sclessin liet nog maar eens zien dat het stadion niet alleen voor spektakel op het veld zorgt, maar ook daarbuiten.