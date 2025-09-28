Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

Club Brugge behaalde zaterdag een belangrijke 1-2-zege op Standard, maar zonder slag of stoot ging dat niet. Het duel op Sclessin werd grimmig, met veel harde tackles en provocaties. Vooral de confrontatie tussen Christos Tzolis en Standard-verdediger Marlon Fossey sprong in het oog.

Die strijd mondde uit in een rode kaart voor Fossey, die met een gevaarlijke trap richting het hoofd van Tzolis uitpakte. De Griek liet er na afloop geen twijfel over bestaan: “Volgens mij was het een duidelijke rode kaart. Hij kwam met veel kracht richting mijn hoofd. Gelukkig raakt hij mij niet zwaar.”

Bij Standard waren ze het daar uiteraard niet mee eens. "Ik heb de beelden nog niet gezien, dus het is niet gemakkelijk om te oordelen, maar het lijkt me streng bestraft. Ik ben niet tevreden over de wedstrijdleiding, als we zien hoe gemakkelijk er kaarten worden gegeven", zei Vincent Euvrard achteraf.



Christos Tzolis zag dat Fossey de rode kaart verdiende

Tzolis herinnerde zich echter ook meteen een gelijkaardige situatie van vorig seizoen. Toen kreeg hijzelf rood tegen Standard. “Nu was het eens aan hem om rood te pakken. Hij zocht mij de hele match op en bleef provoceren. Ik weet niet waarom. Ach, dat hoort bij voetbal”, reageerde hij met een glimlach.

Dat de spanning hoog opliep, verraste de Brugse aanvaller niet. “We wisten op voorhand dat het een duel vol intensiteit zou worden. Standard speelt altijd met veel agressiviteit, zeker in eigen huis. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

Toch wilde Tzolis het incident niet groter maken dan nodig. Voor hem primeerden de drie punten. “We toonden de juiste mentaliteit en bleven rustig op de belangrijke momenten. Het was moeilijk, maar we hebben gedaan wat we moesten doen.”