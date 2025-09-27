🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge

Club Brugge won voor het eerst in jaren weer op Sclessin. Standard begon sterk, maar na de rode kaart voor Fossey sloegen de Bruggelingen toe via Romeo Vermant: 1-2.

Club Brugge kroop zaterdagavond door het oog van de naald tegen Standard. Al vroeg in de wedstrijd scoorde Saïd het openingsdoelpunt, terwijl Christoz Tzolis enkele minuten later alweer gelijkmaakte.

Na de rust zat Standard in een heel goede periode, maar daar kwam abrupt een einde aan. Kort na het uur pakte Standard-kapitein Marlon Fossey een rode kaart. Hij ging te hoog met zijn voet, en daarom moest hij gaan douchen.



🟥 | Marlon Fossey wordt uitgesloten voor gevaarlijk spel. 🥋 #STACLU pic.twitter.com/rS46d8v9a8 — DAZN België (@DAZN_BENL) September 27, 2025

Hein Vanaezebrouck was van mening dat een gele kaart voldoende was. "Bij dergelijke fases, als je allebei uit een andere richting komt, dan vindt ik het onbesuisd. Maar wanneer de twee spelers van dezelfde richting komen, dan mag het een andere inschatting zijn", zei hij bij DAZN.

"Maar hij moet slimmer zijn dat. Dit moet hij niet doen want je weet dat je ervoor gestraft wordt", besluit Vanhaezebrouck.

De rode kaart had uiteindelijk grote gevolgen, aangezien Romeo Vermant er in de slotfase nog 1-2 van maakte. Zo wint Club Brugge voor het eerst in enkele jaren tijd nog eens op Sclessin.