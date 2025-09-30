Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Steven Defour heeft zich uitgesproken over de recente evolutie bij Standard Luik. Na de wedstrijd tegen Club Brugge, die volgens hem het beste optreden van het seizoen was, ziet hij perspectief voor een plaats in de top zes van de Jupiler Pro League.

Standard Luik leverde volgens Steven Defour een opvallende prestatie tegen Club Brugge. “Standard speelde tegen Club Brugge zijn beste wedstrijd van het seizoen”, stelt Defour in Het Belang van Limburg.

Rode kaart

De wedstrijd kende echter een keerpunt na de uitsluiting van Fossey. “Jammer genoeg veranderde de rode kaart voor Fossey de fysionomie van de wedstrijd”, aldus Defour. Uiteindelijk moest Standard in de slotfase nog een tweede tegendoelpunt incasseren.

Lees ook... Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Ondanks het negatieve resultaat benadrukt Defour de positieve lijn die de ploeg heeft ingezet. Sinds de komst van trainer Vincent Euvrard is er volgens hem sprake van vooruitgang. “Hij heeft wat tijd nodig gehad om zijn accenten te leggen, maar dat begint nu zijn vruchten af te werpen”, verklaart hij.

Kern met kwaliteit en ervaring

Defour wijst op de samenstelling van de ploeg als een sterkte. “Er zit weer voetbal in dit Standard”, zegt hij. Hij noemt Rafiki Saïd een leuke ontdekking op links en prijst spits Henry voor zijn vermogen om de bal bij te houden. Ook het middenveld krijgt lof: “Met Ayensa, Ilaimaharitra en Nielsen hebben ze een middenveld dat kwaliteit koppelt aan ervaring.”

Volgens Defour is het nu zaak om deze lijn vast te houden. “Deze goede prestatie vraagt om bevestiging in de Clasico tegen Anderlecht”, stelt hij. “Anders incasseren ze toch weer een mentale tik.”

Hoewel Defour enige terughoudendheid toont, ziet hij potentieel voor Standard om zich te mengen in de strijd om de top zes. “Het is misschien nog wat voorbarig, maar als ze deze lijn kunnen doortrekken, dan zie ik Standard meestrijden voor de top zes”, besluit hij. “Op dit moment zie ik geen vijf of zes clubs met meer intrinsieke kwaliteiten dan dit Standard.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Standard
Steven Defour

Meer nieuws

Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

23:00
JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

22:45
Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft Reactie

Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft

22:05
1
Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

21:40
2
📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd

📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd

22:30
6
🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

22:00
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

20:42
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
9
Geen goed nieuws: STVV moet speler enkele weken missen

Geen goed nieuws: STVV moet speler enkele weken missen

21:20
KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

20:40
3
Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

20:00
Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

19:00
Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

20:20
1
KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

19:40
10
Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

18:40
Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

19:20
De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

18:20
1
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

18:00
6
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
4
Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

17:41
4
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

17:00
2
🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

16:00
2
Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

17:20
Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

16:15
1
Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

16:30
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
4
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
3
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
9
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
17
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
4
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

driesen driesen over KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste Impala Impala over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp My-T Vekkie My-T Vekkie over Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft Venom#13 Venom#13 over 📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd My-T Vekkie My-T Vekkie over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Don Doumbia Don Doumbia over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" Don Doumbia Don Doumbia over Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat Vital Verheyen Vital Verheyen over KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV Vital Verheyen Vital Verheyen over Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten RememberLierse RememberLierse over Anderlecht - Standard: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved