Club Brugge-held Romeo Vermant houdt zijn beloftes: dit is het emotionele verhaal achter zijn viering

Club Brugge pakte zaterdagavond drie belangrijke punten op het veld van Standard dankzij een rake knal van Romeo Vermant. Zijn goal was niet alleen sportief een opsteker, maar ook emotioneel geladen. Hij vierde zijn treffer niet toevallig met een 'brilletje voor de ogen'.

Die viering was geen toeval. Vermant droeg ze op aan Jayden, een elfjarige supporter die lijdt aan een zeldzame spierziekte. “Hij is een enorme fan en had me gevraagd om zo te vieren als ik scoorde. Ik heb hem dat beloofd en dat soort beloftes wil je nakomen”, vertelde Vermant na afloop in Luik.

Jayden bezocht in augustus het Basecamp van Club Brugge via de Club Foundation. Daar ontmoette hij zijn idool Vermant en kreeg hij gesigneerde voetbalschoenen mee naar huis. Het werd een dag die de jongen niet snel zou vergeten, en die nu een vervolg kreeg met een live-uitvoering van zijn speciale wens.



Voetbal is meer dan winnen alleen, weet Vermant

De jonge fan uit Knokke-Heist werkt momenteel samen met kinderboekenauteur Brigitte Minne aan een boek over een jongetje dat droomt van een carrière als spits bij Club Brugge. Zijn ontmoeting met Vermant gaf die droom een extra dimensie.

Voor Vermant zelf was het een extra motivatie om zijn eerstvolgende goal iets bijzonders te maken. “Zoiets blijft hangen. Ik was blij dat ik kon scoren en nog blijer dat ik dit voor hem kon doen. Het toont dat voetbal meer is dan winnen alleen”, klonk het nog bij de matchwinnaar.

De zege tegen Standard houdt Club stevig in de titelrace, maar voor Vermant en Jayden was er zaterdagavond vooral één conclusie: soms betekenen kleine gebaren veel meer dan drie punten.