Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen

Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge pakte met moeite de drie punten op Sclessin. Standard slikte een bittere nederlaag na de rode kaart voor Fossey, terwijl Vanaken tijdens zijn interview nog fans achter zich hoorde.

Club Brugge wist zaterdagavond met veel moeite en een man meer te winnen op Sclessin. Na de 5-5 tegen KVC Westerlo deed het deugd bij blauw-zwart. Voor de Rouches was het een bittere pil om te slikken, zeker na de rode kaart voor Marlon Fossey.

Kapitein Hans Vanaken toonde zich na afloop voor de camera's van DAZN, maar helemaal alleen was hij niet. Achter de Club-middenvelder waren nog enkele Standard-fans in beeld vanop de tribunes.

Lees ook... Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

Standard-fans laten zich horen tijdens interview Vanaken

Ze waren boven de reclameborden te zien en brulden hun keel schor richting Vanaken, wat ook te horen was op televisie. Die verwees er in zijn interview ook naar. "Het is lang geleden dat we hier wonnen. Het is altijd beladen, je hoort het hier achter mij ook, veel haat. Ik weet niet waarom", zei hij bij DAZN.

"Maar goed, we zijn blij met de punten. De manier waarop is niet altijd belangrijk", ging hij verder. Standard loerde op de counter en maakte het Club op die manier nog heel moeilijk. Pas in de slotfase kon Romeo Vermant het verschil maken.

"Dat is iets wat veel ploegen tegen ons proberen, wachten op de omschakeling. Wij gingen zelf ook wat lager staan om ruimte te creëren voor onze aanvallers. Maar uiteindelijk hadden we vaker de bal. We moeten gewoon opletten met de omschakeling, al konden we het vandaag goed oplossen, buiten de kans van Henry die één op één met de keeper kwam", besluit Vanaken.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Standard
Hans Vanaken

Meer nieuws

Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

22:30
1
Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge Interview

Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge

22:00
5
🎥 Standard-fans zorgen met twee enorme tifo's voor duidelijke boodschap

🎥 Standard-fans zorgen met twee enorme tifo's voor duidelijke boodschap

21:40
🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge

🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge

21:00
5
Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

20:16
Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

22:38
Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

20:30
5
Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

20:00
Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

18:30
30
🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

19:30
Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

19:00
Luna Vanzeir zag nog grote werkpunten: "Spaghetti eten met winstpremie"

Luna Vanzeir zag nog grote werkpunten: "Spaghetti eten met winstpremie"

22:15
Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

16:30
Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

12:00
1
Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

11:20
Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

17:55
RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

17:59
1
"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

18:00
Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

17:00
5
Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

17:30
Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

08:00
Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

16:00
1
Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

07:40
🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

14:53
3
De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

15:30
8
Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

14:30
Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

14:00
Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

23:00
9
Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

13:30
Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

13:00
3
Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken" Reactie

Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken"

10:15
Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

12:20
Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

11:10
1
Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

11:30
Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

10:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Shooters Shooters over Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - Westerlo: 2-0 Noobjectivepress Noobjectivepress over Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen Noobjectivepress Noobjectivepress over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge Noobjectivepress Noobjectivepress over Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen Andreas2962 Andreas2962 over Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem? Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard - Club Brugge: 1-2 Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen Andreas2962 Andreas2962 over Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage? Joe Joe over Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved