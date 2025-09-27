Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen

Club Brugge pakte met moeite de drie punten op Sclessin. Standard slikte een bittere nederlaag na de rode kaart voor Fossey, terwijl Vanaken tijdens zijn interview nog fans achter zich hoorde.

Club Brugge wist zaterdagavond met veel moeite en een man meer te winnen op Sclessin. Na de 5-5 tegen KVC Westerlo deed het deugd bij blauw-zwart. Voor de Rouches was het een bittere pil om te slikken, zeker na de rode kaart voor Marlon Fossey.

Kapitein Hans Vanaken toonde zich na afloop voor de camera's van DAZN, maar helemaal alleen was hij niet. Achter de Club-middenvelder waren nog enkele Standard-fans in beeld vanop de tribunes.



Standard-fans laten zich horen tijdens interview Vanaken

Ze waren boven de reclameborden te zien en brulden hun keel schor richting Vanaken, wat ook te horen was op televisie. Die verwees er in zijn interview ook naar. "Het is lang geleden dat we hier wonnen. Het is altijd beladen, je hoort het hier achter mij ook, veel haat. Ik weet niet waarom", zei hij bij DAZN.

"Maar goed, we zijn blij met de punten. De manier waarop is niet altijd belangrijk", ging hij verder. Standard loerde op de counter en maakte het Club op die manier nog heel moeilijk. Pas in de slotfase kon Romeo Vermant het verschil maken.

"Dat is iets wat veel ploegen tegen ons proberen, wachten op de omschakeling. Wij gingen zelf ook wat lager staan om ruimte te creëren voor onze aanvallers. Maar uiteindelijk hadden we vaker de bal. We moeten gewoon opletten met de omschakeling, al konden we het vandaag goed oplossen, buiten de kans van Henry die één op één met de keeper kwam", besluit Vanaken.