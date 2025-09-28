Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

Tijdens de tweede helft van de wedstrijd tegen Standard bracht coach Nicky Hayen via een briefje een tactische wijziging over aan zijn aanvoerder Hans Vanaken. Die gaf na afloop toelichting bij de instructies en het verloop van de fase.

Club Brugge won met 1-2 van Standard, dankzij een laat doelpunt. Halverwege de tweede helft ontving Hans Vanaken een tactisch briefje van coach Nicky Hayen. Vanaken vertelde aan Het Nieuwsblad wat de boodschap inhield.

Boodschap

“Hij zei me gewoon om anders op te bouwen in een andere formatie, zodat we onze flanken wat beter konden gebruiken en ons middenveld meer aan de bal zouden krijgen rond hun blok”,klinkt het in de krant.



De wijziging had als doel om meer controle te verkrijgen in het centrale gedeelte van het veld en de buitenspelers actiever te betrekken bij de aanval. De Rouches hanteerden een compacte verdedigende structuur, wat het creëren van kansen bemoeilijkte.

“Het is niet makkelijk om tegen zo’n blok iets te creëren.” Ondanks de moeilijkheden slaagde het team er sporadisch in om openingen te vinden, onder meer via Ludovit Reis, zo voegde Brugse captain er nog aan toe.

Geduld en afwerking

Vanaken benadrukte het belang van geduld in dergelijke situaties. “Je moet dan gewoon geduldig blijven en toch proberen om dat doelpunt te zoeken.” De ploeg bleef zoeken naar mogelijkheden om door de defensieve linies heen te breken, met als doel een beslissende kans af te dwingen.

Die kans kwam uiteindelijk via Romeo Vermant. Vanaken beschreef het moment als volgt: “Romeo maakt het dan fantastisch af op een bal die gewoon eens goed moet vallen. We kennen allemaal Romeo zijn kwaliteiten als zo’n bal voor zijn voeten beland. Hij schiet hem goed binnen.”