La Louvière maakt kennis met 1A en... de VAR: "Toch wel een uitvinding hé"

RAAL La Louvière is zijn avontuur in eerste klasse met een nederlaag gestart. Tegen een efficiënt Standard begon het dramatisch aan de wedstrijd en het slaagde er nooit in om echt in de match te komen. Coach Frédéric Taquin hield zich na afloop niet in en was eerlijk over de tekortkomingen.

"De eerste twintig minuten waren we nergens", gaf Taquin toe. "We hadden afgesproken om compact te staan en snel te schakelen, maar in de praktijk stonden we veel te hoog. Standard profiteerde meteen van die fouten. We waren mentaal kwetsbaar en lieten het gebeuren."

Toch zag Taquin ook beterschap in de tweede helft. "We kwamen geleidelijk beter in de wedstrijd, al speelden we zeker niet groots. Die 0-2 via de strafschop was een mentale tik, net op het moment dat we ons herpakten." Na de rust toonde RAAL eindelijk wat veerkracht.

De coach zag zijn team nog enkele kansen creëren, maar doelman Epolo hield Standard recht met knappe reddingen. "We wilden hen onder druk blijven zetten, want als je vijf minuten voor tijd scoort, kan het nog kantelen. Maar het verschil in niveau werd vandaag duidelijk. Dit is niet meer de Challenger Pro League."

Taquin beseft dat zijn ploeg nog moet groeien. "Qua efficiëntie en precisie komen we nog tekort. Onze kern heeft amper ervaring op het hoogste niveau, terwijl Standard veel spelers met een 1A-verleden in de rangen heeft. Over een viertal wedstrijden zal dit RAAL er helemaal anders uitzien, daar ben ik van overtuigd."

Tot slot was er ook de kennismaking met de VAR, die in de Challenger Pro League ontbreekt. "De VAR, ja… wat een uitvinding, hé", lachte Taquin. "Maar goed, de beslissingen waren juist en dat is uiteindelijk positief voor het spel. Toch blijft het wennen. Niemand had de penalty gezien, en de buitenspelsituatie was erg twijfelachtig. We zullen ons moeten aanpassen."