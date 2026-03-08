Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt en Scott Crabbé vanuit Het Dudenpark
1 reacties
Twee extra geblesseerden bij Union? David Hubert geeft een update
Union SG heeft opnieuw de overwinning beetgepakt tegen Genk, maar ziet de blessureboeg intussen verder vollopen. David Hubert gaf een stand van zaken na de wedstrijd tegen de Limburgers.

Na de teleurstellende 0-0 in Westerlo heeft Union getoond dat het over veerkracht beschikt: de afwezigheid van Promise David woog minder zwaar op de ploeg, die dat opving met veel meer combinaties tussen de linies. David Hubert was dan ook logisch tevreden over wat zijn team liet zien op de persconferentie.

David Hubert tevreden met de overwinning tegen Genk

"Het is een mooie overwinning vanavond. We hebben compact gespeeld en alle ingrediënten op tafel gelegd om te winnen. De twee doelpunten tonen dat ook: het eerste is een symbool van alle duels die we doorheen de wedstrijd gewonnen hebben, het tweede weerspiegelt perfect de ingestudeerde combinaties", opent hij.

Het enige minpunt blijft, zoals wel vaker, de ziekenboeg. Louis Patris komt er bij op de blessurelijst: hij stond vandaag niet op het wedstrijdblad. Tijdens de wedstrijd moest Mohammed Fuseini dan weer naar de kant, vermoedelijk met een dijbeenblessure.

Ook Patris en Fuseini vallen uit bij Union SG

Een stevige tegenvaller voor een groep die voorin al zonder Promise David, Raul Florucz en Kevin Rodriguez zit: "Het is ongelooflijk dat we zoveel aanvallers met blessures hebben, maar dat hoort bij voetbal. Hij voelde iets bij een sprint om de doelman onder druk te zetten. Maandag zullen we zien hoe hij zich voelt en wat de schade is", grimast Hubert.

Bij Patris situeert de pijn zich aan de rug: "Hij had deze week al een kleine reactie, hij was twijfelachtig voor de match. Vrijdag, na de training, was er opnieuw een duidelijke reactie. We wilden geen enkel risico nemen." Union hoopt dus dat het op blessurevlak nu stilaan al zijn portie pech heeft gehad.

