Fluitjes voor rust, applaus op alle banken erna: Anderlecht geeft KVM zware pandoering (7-2) na opvallende transformatie

Wat was dat allemaal? Anderlecht kwam op voorsprong, maar wist eigenlijk in de eerste helft van geen hout pijlen te maken. KVM kwam oververdiend gelijk en het paars-witte publiek morde. Maar in de tweede helft ging het bij Anderlecht als van een leien dakje. Het werd zelfs een pandoering.

't Was sfeer in het Lotto Park, dat volgestroomd was. De dj stoomde het publiek klaar, bengaals vuur in de clubkleuren,... Anderlecht begon zijn opwarming op de tonen van 'Eye of the Tiger'. Maar 't was KV Mechelen dat het grootste Rocky-gehalte kon opbrengen. De bezoekers lieten vanaf minuut 1 zien waarvoor ze gekomen waren: de drie punten.

Tegen gang van het spel in

Het beste voetbal werd gespeeld door KVM en ze dwongen ook een paar halve en hele kansen af. Maar helemaal tegen de gang van het spel in kwam Anderlecht toch op voorsprong. Raman vertrok randje buitenspel en schudde Bateau kinderlijk makkelijk af. De afwerking mocht er wel zijn.

© photonews

© photonews

Mechelen liet zich niet uit het lood slaan en ging door op zijn elan. Storm, Mrabti, Shved en Cuypers zorgden voor heel wat gevaar, maar het was wachten op dom balverlies van Gomez voor de gelijkmaker. Storm kende geen genade: 1-1. Anderlecht werd in eigen huis op de eigen helft vastgepin. Toch niet meteen wat Kompany voor ogen had.

Anderlecht loopt achter de bal

De backs stonden te hoog, er was een raar experiment met Cullen die op bepaalde momenten op de rechtsback moest gaan staan en centraal op het middenveld was er een gat waardoor een tientonner met gemak had kunnen glippen. Organisatie nul. Schoofs heeft de voorbije weken nog nooit zoveel ruimte gehad. Gelukkig voor paars-wit ruimde Harwood-Bellis het meeste proper op. Zonder hem was het veel erger geweest voor Anderlecht.

KVM speelde vlot en had 60 procent balbezit. Bij de mannen van Vrancken zat er wel risico in hun spel. Anderlecht speelde op safe: pasje achteruit, pasje breed, wachten... Dat van achteruit voetballen liep ook bijna een paar keer desastreus af. Kortom: 't was niet goed bij de Brusselaars.

© photonews

Mechelse zeef

We willen wel graag weten wat Kompany tijdens de rust gezegd heeft. Want de transformatie kon niet groter zijn. De bal kon wel in de ploeg gehouden worden, de duels werden gewonnen en Kouamé scoorde er twee in tien minuten. Maar wat gezegd over de gatenkaas achteraan bij KV Mechelen. Eerst liet Vanlerberghe zich in de luren leggen door de controle van de Ivoriaan. Wel mooi gedaan. En op een lage voorzet gingen zowel Bateau als Vanlerberghe in de fout. Koud kunstje voor Kouamé om aan de tweede paal binnen te duwen.

Gomez bood Murillo dan de 4-1 aan. Het Lotto Park ineens op alle banken, kirrend van plezier. Bizar. Al is het feit dat er een pak meer aanspeelpunten waren op het middenveld daar niet vreemd aan. De ingevallen Amuzu maakte er 5-1 van op voorzet van Murillo. Ook Verschaeren en Zirkzee pikten nog hun goaltje mee. Een zeef was het achteraan.

Anderlecht tankte vertrouwen, bij KV Mechelen moet Wouter Vrancken toch eens over zijn verdediging gaan nadenken. Zijn bestuur deed hem geen cadeau door geen extra versterking op die positie aan te trekken.