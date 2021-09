Yari Verschaeren mocht weer invallen: "Dat heb ik voor elkaar gekregen"

Anderlecht kon na de rust rekenen op een goede invalbeurt van Yari Verschaeren. Er werd uiteindelijk met 7-2 van KV Mechelen.

De eerste helft van Anderlecht was niet goed, al was het ook de verdienste van KV Mechelen. Het spelbeeld veranderde compleet na de koffie.

De inbreng van Yari Verschaeren had daar zeker ook mee te maken. "Ik had de laatste tijd niet veel gespeeld," zegt hij aan La Dernière Heure. "Dat is voetbal. Ik probeerde te laten zien dat ik het verdien om meer te spelen.”

Hij kreeg ook een specifieke opdracht van Vincent Kompany mee. “De coach vroeg me om het tempo van het spel te verhogen en te zorgen dat we meer controle over het spel hadden. Ik denk dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Ik had in de rust nooit gedacht dat deze wedstrijd met 7-2 zou eindigen."