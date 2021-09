Club Brugge rolt tienkoppig KV Oostende op en tankt vertrouwen voor komst van PSG

Club Brugge heeft een ideale generale repetitie achter de rug voor het loodzware Champions League-duel tegen PSG van komende woensdag. Tegen KV Oostende won Club Brugge met 3-0.

Eerste helft

Club Brugge-trainer Philippe Clement koos met Sowah en Hendry meteen voor twee nieuwe jongens in de basis. Voor Jack Hendry was zijn eerste match bij Club Brugge meteen extra speciaal aangezien hij tegen zijn ex-club debuteerde. De wijzigingen van Clement zorgden ervoor dat Club voor het eerst dit seizoen met een 4-3-3 speelde.

De bezoekers uit KVO (waarvan de fans voor het eerst naar een uitmatch mochten maar niet in grote getalen aanwezig waren) lieten de bal aan Club Brugge. De eerste grote kans van de wedstrijd was meteen voor een nieuweling maar het schot van Sowah ging enkele centimeters naast.

Zonder echt hard door te duwen probeerde Club goed in te spelen op de ruimtes. Lang kreeg links enkele meters vrijheid en werd uitstekend aangespeeld via een crosspass van Sowah. De Nederlander bleef kalm en werkte eenvoudig af.

Alsof het nog niet moeilijk genoeg was voor KVO, ging Fortes in enkele minuten na zijn eerste gele kaart opnieuw in de fout. Scheidsrechter Verboomen leek te willen doorspelen maar deelde uiteindelijk op aanraden van de vierde official toch nog een gele kaart uit aan Fortes waardoor Oostende nog voor de rust met z'n tienen viel.

Tweede helft

In de eerste helft was KVO nog af en toe gevaarlijk via Gueye, die Mignolet tot een fraaie parade dwong, maar in de tweede helft moesten 10 Oostende-spelers de wet van de sterkste duidelijk ondergaan. Sowah en Mbamba konden hun schot niet kadreren, Hans Vanaken deed dat wel en verschalkte Hubert met een knappe volley.

Club Brugge bleef maar doorgaan en wou voor de loodzware opdracht tegen PSG duidelijk nog wat vertrouwen tanken. Blauw-zwart speelde Oostende helemaal uit verband langs de linker- en rechterflank maar de afwerking liet lange tijd te wensen over. Een assist lukte Sowah wel, maar een doelpunt bij zijn debuut lukte niet ondanks de drie grote kansen die hij kreeg.

Het was na een tijd de vraag wie de 3-0 uiteindelijk in doel zou werken en dat bleek Noa Lang te zijn. Hij kreeg de bal aangespeeld van een klaar kijkende Hans Vanaken en trapte het leer hoog in het dak van het doel van zeer dichtbij.

Een ideale vertrouwensboost voor Club Brugge met het oog op de komst van PSG in de Champions League komende woensdag. Blauw-zwart springt meteen ook naar de (voorlopige) leidersplaats in 1A.