Lang was al gevaarlijk vanop links, nu moet de tegenstand naar de twee flanken tegelijkertijd kijken

Kamal Sowah heeft zijn comeback in 1A niet gemist bij Club Brugge. Tegen KV Oostende sprong de nieuwe speler van Club Brugge meteen in het oog.

Door de komst van Sowah mocht Noa Lang opnieuw uitwijken naar de linkerflank en werd hij dus deels gescheiden van zijn spitsbroeder Charles De Ketelaere. Maar de tegenstander moet niet alleen naar die flank kijken want met Kamal Sowah heeft Club Brugge langs de rechterflank ook een zeer sterk wapen in huis gehaald, dat werd tegen KV Oostende nog maar eens duidelijk.

Bij OHL maakte hij vorig seizoen 8 doelpunten en gaf hij 6 beslissende passes maar moederclub Leicester City besloot om de Ghanese groeibriljant toch te verkopen aan Club Brugge. De landskampioen had 8 miljoen euro veil voor de 21-jarige winger.

Vrijdagavond werd meteen duidelijk waarom Club hem haalde. Clement wijzigde zoals eerder aangehaald zelfs zijn systeem voor Sowah en greep naar een 4-3-3. Dat wierp bij het eerste doelpunt meteen zijn vruchten af toen Sowah met een knappe crosspass Lang voor doel zette.

Ook bij het tweede doelpunt van Vanaken ging er een actie van Sowah vanaf. De kers op de taart kwam er echter niet. Hoewel hij meerdere kansen kreeg en misschien wel moest scoren, wou de bal er niet in. Tot drie, vier keer toe slaagde hij er niet in om de bal nog maar in het kader te krijgen.

De statistieken van de wedstrijd geven ons misschien ongelijk, maar ach... Voor ons was Kamal Sowah de man van de wedstrijd.