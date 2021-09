Union redt diep in blessuretijd punt tegen Racing Genk na genietbare partij

Het was een mirakel dat het aan de pauze nog 0-0 stond. Beide ploegen misten kans op kans. Met nog een kwartier op de klok leek Genk met de zege aan de haal te gaan. Onuachu zette een discutabele strafschop om. Diep in blessuretijd knikte Undav onverhoopt een hoekschop overhoeks binnen.

De Cegeka Arena werd meteen wakker geschud door Maarten Vandevoordt, die de bal zomaar in de voeten van Undav deponeerde. Gelukkig voor Genk zonder gevolgen. Het was meteen het startschot van een doldwaze eerste helft. Een ongeziene kansenregen langs beide zijden.

Kans na kans

Na een snelle tegenstoot vond Undav het zijnet en nauwelijks een minuut later stond Vanzeir oog in oog met Vandevoordt. De doelman trok aan het langste eind in het duel tegen zijn ex-ploegmaat. Het antwoord liet niet op zich wachten. Onuachu, vanuit de draai, staalhard op de paal.

Damien Marcq liet na een hoekschop de beste mogelijkheid van Union liggen. Vanop een meter of twee voor doel besloot de middenvelder onbegrijpelijk over. Aan de overzijde moest Moris met een voetveeg de meubelen redden op een poging van Onuachu. Even later was het Ito die alleen voor Moris verscheen, maar de Japanner knalde over.

Nog was de doldwaze eerste helft niet voorbij. Na alweer een snelle tegenstoot van de bezoekers werd Lucumi kinderlijk eenvoudig opzijgezet door Vanzeir. De ex-Genkie bediende Undav, die de bal over Vandevoordt en centimeters naast de verste paal lepelde. Geen 2-2 of 3-3, maar een droge 0-0 halfweg. Een mirakel, gezien het spelverloop.

Totaal ander spelbeeld na de koffie. Racing Genk duwde Union alsmaar verder achteruit, maar kansen waren geruime tijd erg schaars. Na een geniaal hakje claimde Genk een strafschop na een vermeende overtreding van Bager op Bongonda. Lambrechts werd naar het scherm geroepen en kwam terug op zijn beslissing: strafschop en rood voor Bager. Paul Onuachu bleef ijzig kalm vanaf elf meter: 1-0.

De tien Unionisten speelden meteen alles of niets en stak tien minuten voor tijd de neus aan het venster. Vandevoordt had een schitterende reflex in huis op de verrassende uithaal van Undav. In blessuretijd probeerde de ingevallen Avenatti het met het hoofd, maar Vandevoordt gaf geen krimp. Derde thuiszege en derde clean sheet op rij? Niets ervan. In minuut 94 gooide een hoekschop voor doel, Undav deed wat hij al veel eerder had moeten doen: scoren.

Zo blijft Union achter als morele winnaar. De promovendus vocht terug met tien mensen na een discutabele strafschop. Genk blijft achter met een katertje, na alweer een tegendoelpunt op corner.