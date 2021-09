Was de strafschopfase in Genk-Union een 'clear error'? Mocht de VAR tussenkomen?

Er was zondagavond heel veel discussie over de strafschop die Genk kreeg tegen Union. Eerst zag ref Eric Lambrechts er geen graten in, maar na tussenkomst van de VAR gaf hij wel een penalty en rood voor Jonas Bager.

Nog even de situatie schetsen: Bongonda ging de zestien in zonder bal, maar Onuachu probeerde hem met een hakje aan te spelen. De bal was te ver, maar Bongonda ging na contact met Jonas Bager toch neer. Lambrechts wou eerst laten doorspelen, maar de VAR riep hem naar de zijkant.

De vraag is of dit een 'clear error' was van de ref. De VAR mag enkel in zulke situaties ingrijpen en dit was toch wel op z'n minst een twijfelgeval. Er zijn immers al veel duidelijkere situaties geweest waar de VAR niet ingreep.