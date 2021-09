Na Vanzeir zit ook spitsbroeder aan vijf competitiegoals: "Wist dat ik nog moest scoren"

Deniz Undav had in de eerste helft drie 100% kansen om Union op voorsprong te zetten. De spits van Union liet dat na. Genk leek op weg naar een 1-0 overwinning. In minuut 94 kregen Union en Undav dan toch waar ze al heel de match naar op zoek waren.

Een scherp indraaiende hoekschop van Casper Nielsen werd door Deniz Undav knap overhoeks binnengekopt. De euforie bij Union was immens. "Eerlijk, in het laatste kwartier had ik het gevoel dat de gelijkmaker dichterbij was dan de 2-0", vertelde een opgeluchte Undav voor de camera van Eleven Sports. "Ik was woest op mezelf omdat ik voor de pauze nog niet gescoord had. Ik wist dat ik nog moest scoren en gelukkige lukte dat nog. Ik ben enorm blij", aldus Undav, die met zijn ploegmaats minutenlang ging vieren met de meegereisde Union-fans. Net als Dante Vanzeir zit nu ook Deniz Undav al aan vijf competitiegoals in zeven wedstrijden.