Felice Mazzu na late gelijkmaker tegen Genk: "Met zijn tienen waren we beter dan onze tegenstander"

De vreugdeuitbarsting na de gelijkmaker van Deniz Undav was heel groot op de bank van Union. Een nederlaag na een discutabele strafschop zou heel zuur geweest zijn voor de promovendus.

"Ik heb het vooraf al aangehaald: Genk is volgens mij de tegenstander met de meeste individuele kwaliteit en balans in de kern. Dat we hier met een punt mogen vertrekken, is dan ook goed. We hebben veel moeten afzien, maar in de eerste helft hadden we ook minstens een of twee keer moeten scoren", aldus Felice Mazzu.

"Wel vind ik dat we nóg meer moeten durven, ook voor we op achterstand komen. Dan zie je dat veel van mijn jongens nieuw zijn op dit niveau. Voor velen is het de eerste keer dat ze voor zoveel volk voetballen. Dankzij de teamspirit waren we met zijn tienen sterker dan Genk. En daardoor is dit punt zeker niet gestolen. Het was hard geweest om met een 1-0 verlies af te druipen na een strafschop. Of het een terechte strafschop was? Ik heb de beelden nog niet gezien, maar naar wat ik hoor wel", besluit Mazzu.