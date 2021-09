John van den Brom duidt oorzaak aan voor puntendeling tegen Union: "Dat moeten we onszelf aanrekenen"

Genk en Union schotelden de neutrale voetballiefhebber zondagavond een hoogst genietbare wedstrijd voor. Daarin leek de bekerwinnaar aan het langste eind te zullen trekken, maar diep in blessuretijd zorgde Undav alsnog voor een (billijke) puntendeling.

En dus was Union achteraf de morele winnaar, terwijl Genk zichzelf in de voet schoot. “Ik wil eerst en vooral meegeven dat we het vanavond niet verdienden om te winnen”, was Van den Brom eerlijk na afloop. “We zijn er niet in geslaagd om controle te houden na die 1-0 tegen tien mensen… En dat is misschien nog wel een grotere teleurstelling dan het resultaat. Na die voorsprong moet je de wedstrijd op slot gooien. Dat dat niet lukte is een serieuze ontgoocheling. En dat moeten we onszelf aanrekenen.”

“Helaas slikken we dat doelpunt na alweer een standaardsituatie, dat is niet de eerste keer. Al moet ik ook credits geven aan Union, ze hebben dat punt meer dan verdiend”, aldus Van den Brom.