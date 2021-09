Bryan Heynen hard na zoveelste tegendoelpunt op hoekschop: "Taken werden niet uitgevoerd"

Genk leek tegen Union op weg naar een derde thuiszege en derde clean sheet op rij, maar Deniz Undav besliste daar in minuut 94 anders over. Na alweer een hoekschop, een oud zeer bij de bekerwinnaar.

Bryan Heynen, doorgaans de rust zelve, was zichtbaar geïrriteerd door die late gelijkmaker. "Iedereen moet zich aan zijn taken houden. En op het einde is dat niet gebeurd." De aanvoerder verwijst naar de hoekschop waaruit het doelpunt viel. Niemand van Genk bewaakte de tweede paal, en net daar viel de kopbal van Undav in doel.

"Een minuut voor affluiten krijgen wij een hoekschop. Op de counter creëren zij nog een corner... en scoren ze ook nog. De organisatie was helemaal weg, dit kan echt niet", aldus Heynen.