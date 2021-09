Standard wint op een diefje van de buren van Seraing

Ruim 25 jaar geleden was het dat Seraing en Standard het nog eens tegen elkaar opnamen op het hoogste niveau. Vorig seizoen won Standard wel op Seraing in de Croky Cup en dit herhaalden ze nu in de Jupiler Pro League. Al had het hier wel een sterke Bodard en een penalty voor nodig.

Seraing koos ervoor om geen wijzigingen door te voeren tegenover de gewonnen wedstrijd in Eupen van twee weken geleden. Bij Standard waren er wel een paar wissels te noteren. Raskin en Cimirot werden naar de bank verwezen. Hun vervangers waren Muleka en Nkounkou. 1ste helft Seraing kwam het beste uit de startblokken maar kon niet direct grote kansen creëren. Maziz van Seraing was de bedrijvigste in de beginfase van de partij. Toch is het Standard dat op voorsprong kwam. Na 19 minuten gaat de bal op de stip en Amallah zette Standard op voorsprong met een schot door het midden. In de 33ste minuut kwam Seraing gevaarlijk opzetten, maar ze botsten tot twee keer toe op Bodart. Eerst een schot van Marius en de herneming van Maziz werd ook gestopt door Bodart. Standard ging zo de rust in met 0-1 maar een uitstekende Maziz en de reddingen van Bodart waren nodig om Seraing niet langszij te laten komen. 2de helft Mikautadze was tijdens de rust ingevallen bij Seraing en zorgde al snel voor gevaar. In de 52ste minuut kon hij van dichtbij op doel schieten maar wederom stond Bodart daar om het schot te keren. Seraing claimde nog een penalty nadat Sissoko vermoedelijk de bal met de arm raakte maar zowel de scheidsrechter als de VAR gaven geen krimp. In de 78ste minuut kwam Seraing nog heel dicht bij de gelijkmaker. Al-Dakhil moest een kopbal van de lijn halen. Standard moest nog de laatste minuten van de wedstrijd voltooien met zijn tienen. Want Sissako liep tegen zijn tweede gele kaart aan. Toch was Standard op het einde nog het gevaarlijkste want met een slimme counter konden ze bijna de doelman van Seraing verschalken maar deze stond goed pal en pakte het schot van Bastien. In het slot van de partij kroop Standard nog door het oog van de naald. Een zeldzaam foutje van Bodart maar gelukkig stond Al-Dakhil op de lijn om de bal nog weg te werken. Dankzij deze overwinning klimt Standard naar de 3de plaats in de Jupiler Pro League met 13 punten uit 7 wedstrijden. Seraing staat 9de met 9 punten.