Opmerkelijk: trainer Seraing diende ontslag in, maar kon overtuigd worden te blijven

Opmerkelijk nieuws vanuit Seraing. Daar had trainer Jordi Condom nog voor de wedstrijd tegen Standard zijn ontslag ingediend bij de Metallo's, maar uiteindelijk kon hij toch overtuigd worden om te blijven.

Condom wou om persoonlijke redenen terugkeren naar Spanje. De dochter van Condom heeft immers een tijdje geleden Corona opgelopen en sukkelt nog steeds met de gevolgen van de besmetting. Om voor haar te kunnen zorgen en om dichter bij huis te zijn, wou hij naar Spanje terugkeren.

De Spaanse trainer heeft echter garanties gekregen van voorzitter Mario Franchi dat er naar oplossingen gezocht zullen worden. Hij kon overtuigd worden om te blijven. Een opluchting voor heel de club, want men is er zeer te spreken over het werk van de coach.