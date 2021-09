Leye ziet een toekomstige Rode Duivel bij zijn ploeg na winst tegen Seraing en... "Dat laat me even koud"

Standard had niet veel overschot op bezoek bij de buren van Seraing. Een door Amallah omgezette strafschop zorgde voor de voorsprong, Arnaud Bodart deed de rest.

Bodart dreef Seraing tot wanhoop met zijn reddingen. “Hij is niet ver van de Rode Duivels”, zei Mbaye Leye. “Erwin Lemmens (keeperstrainer nationale ploeg, red.) heeft hem al bekeken. Arnaud was belangrijk voor ons vandaag. Hij is een leider en hij stond op. We mogen blij zijn dat we hem hebben.”

Hij sleepte de drie punten binnen en daarmee was alles gezegd bij Standard. “Over het spel hebben we het later. We hebben eerder niet gewonnen omdat de mentaliteit niet goed was, terwijl het veldspel wel op niveau was. Nu is het misschien omgekeerd, maar dat laat me even koud."