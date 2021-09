Uppercut en hold-up van jewelste: zwoegende Buffalo's in slotminuut alsnog onderuit tegen tien man van Charleroi

AA Gent en Charleroi hebben er op zondagnamiddag in de Ghelamco Arena een beklijvende pot voetbal van gemaakt. Met wisselende en gemiste kansen, VAR-momentjes, een rode kaart en heel wat doelpunten.

AA Gent begint donderdag aan de poulefase in de Conference League, maar Vanhaezebrouck stuurde voor het duel met Charleroi wel zijn sterkst mogelijke bezetting de wei in - al moest hij onder meer Hjulsager, Bruno en Vadis Odjidja missen.

Bij de bezoekers zat onder meer Nicholson op de bank, omdat hij nog maar pas terug was na interlands met Jamaica. Andreou, Bedia en Fall waren de drie nieuwe namen in de basiself van Edward Still, die iets wilde komen rapen in de Ghelamco Arena.

En na een kwartier leken de Carolo's ook op weg naar heel wat in Gent, want het eerste het beste schot van Gholizadeh leverde de 0-1 op en na een goed omschakelingsmoment had Fall er zelfs ook erg snel 0-2 van gemaakt na een prima voorzet vanop rechts.

Terugkeer

De bezoekers op rozen, al ging Gent daarna vol in de tegenaanval. Het speelde de hele wedstrijd erg dominant en zeker na de uitsluiting van Gholizadeh nog voor de rust werd het bijwijlen echt een belegering van Koffi.

De goalie van Charleroi speelde een prima partij en haalde meermaals een haast gemaakt doelpunt uit zijn netten, terwijl het voor de Buffalo's verder een heel aantal keren net niet was in de laatste pass of bij het ontwrichten van het zwart-witte blok.

Een strafschop werd door de VAR ongedaan gemaakt, tien minuten voor rust (Castro-Montes) en tien minuten na rust (Depoitre) hadden de Gentenaars er wel 2-2 van gemaakt. Maar met een punt waren Vanhaezebrouck en zijn troepen niet tevreden in eigen huis tegen tien bezoekers.

De oefenmeester dropte nog onder meer Lemajic in de ploeg in zijn debuut, maar Charleroi haalde steeds meer het tempo uit de wedstrijd. Bovendien was het toch ook opletten: Morioka met een schot net naast, Nicholson bijna met dé perfect uitgewerkte counter. In de laatste minuut gebeurde het ondenkbare: Morioka met het schot, afgeweken en zo in doel: 2-3.