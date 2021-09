Jules Van Cleemput: "Laten zien dat we een ploeg zijn"

Charleroi ging alsnog met de drie punten aan de haal uit de Gentse Ghelamco Arena, na meer dan een helft met een man minder.

Charleroi kwam snel 0-2 op voorsprong, maar zag daarna bijwijlen sterretjes. En toch kon het uiteindelijk wel de drie punten pakken.

Alles blijven geven

"We moesten na de rode kaart alles blijven geven en dat we alsnog kunnen winnen is omdat we er blijven voor vechten zijn", aldus Jules Van Cleemput.

"We hebben laten zien dat we een ploeg zijn, met een goede groepssfeer en werklust. We willen echt voor elkaar door het vuur. Mentaal gezien hebben we echt een fantastische wedstrijd gespeeld."