Hervé Koffi deed nog eens van zich spreken

Charleroi won met 2-3 op bezoek bij AA Gent, maar doorheen de wedstrijd had het toch een aantal keer echt anders kunnen lopen.

Het was een gekke namiddag voor Charleroi op bezoek in de Ghelamco Arena, maar het had er helemaal anders kunnen uitzien.

Heel wat reddingen

Hervé Koffi moest namelijk meer dan vijf keer uitpakken met een toch wel heel knappe redding om een achterstand te voorkomen.

Vorig jaar maakte Koffi grote sier bij Moeskroen, nu heeft hij dus ook bij Charleroi al stilaan naamgemaakt. Meer dan terecht ook onze Man van de Match dus.