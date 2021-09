Coaches zijn het roerend eens over uitsluiting Gholizadeh: "Dat is niet onze regel"

Het werd een bewogen namiddag voor Ali Gholizadeh. Eerst bracht hij zijn team op voorsprong en daarna werd hij nog voor de rust uitgesloten. De Iraanse middenvelder moest niet op veel steun van zijn coach rekenen nadat hij geel kreeg voor protest bij een schwalbe.

Het eerste geel voor de middenvelder kwam er immers nadat hij zwaar ging protesteren bij ref Lothar D'Hondt nadat die naar de stip wees na een vermeend contact tussen Castro-Montes en Koffi. Die strafschop werd later geannuleerd na het raadplegen van de VAR, maar de gele kaart voor Gholizadeh bleef staan.

"Ik heb me even geïnformeerd bij de vierde ref, maar we hadden eigenlijk niets om over te klagen", aldus Will Still. "De regel bij ons is: slechts twee spelers mogen met de ref praten: de kapitein en de vicekapitein. Ali is geen van beide en dus had hij dat niet mogen doen."

Ook Vanhaezebrouck gaf er zijn mening over. "Je moet niet protesteren bij de ref. Je moet wachten op wat de VAR doet. Dus ja, logisch."