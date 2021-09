Van 2-0 naar 2-4: Cercle Brugge keert het helemaal om aan de Gaverbeek

Zulte Waregem leek op weg om een 7 op 9 te gaan pakken na twee goals van Zinho Gano, maar daar stak Cercle Brugge nog een stokje voor. Alex Millan bracht hen op gelijke hoogte en in de slotfase scoorde Vitinho de winnende treffer.

Dompé net terug uit blessure en Boya is nog maar net gearriveerd. Francky Dury zag geen reden om wijzigingen aan te brengen in het elftal dat het heel goed deed tegen Oostende. Maar swingend was het allemaal niet. Zulte Waregem speelde een povere eerste helft zonder een doelkans die naam waardig te laten noteren.

En bij Cercle - waar Vanderhaeghe Somers bracht voor Rubio - was het niet veel beter. Wel wat meer dreiging, maar geen uitgespeelde kansen. Beide ploegen grossierden in slechte passes en slordige opbouwmomenten. En dan... viel er ineens een doelpunt uit de lucht.

Luchtmacht

Dat mag u letterlijk nemen, want 't was de 1m98 boven de grond uitstekende kruin van Zinho Gano die de hoekschop binnenkopte. Sterk gedaan trouwens, want er stond een verdediger die de weg naar doel probeerde af te schermen, maar Gano nam hem gewoon mee naar de plaats waar hij zelf vond dat hij moest zijn. Met succes dus. Hij moest niet eens meer springen...

Een schaars hoogtepunt in een magere eerste helft! In de tweede helft verdubbelde Zulte Waregem meteen de score. Srarfi zette voor vanop links, Gano controleerde met de borst en trapte zijn tweede van de avond binnen. Maar laten we ook vermelden dat het bijzonder slap verdedigd was van Velkovski.

Wedstrijd gespeeld? Allesbehalve! Want ineens begon Cercle knap te combineren en zocht het nadrukkelijk naar de creativiteit van Vitinho. De Braziliaan kreeg ineens veel tijd en ruimte en dropte een prachtige assist voor Millan de kleine rechthoek in. De 21-jarige Spanjaard kopte de aansluitingstreffer binnen. Even later miste hij de 2-2 maar hij kreeg een herkansing vanop de elfmeterstip na handsspel van Sormo. En jawel: 2-2.

De Vereniging ging vol voor de winst en Zulte Waregem kon daar weinig tegenover zetten. Vooral Vitinho was een ware gesel voor de verdediging. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd sloop hij de zestien in en kopte zowaar de winnende treffer in de verste hoek. Hotic maakte er zelfs nog 2-4 van. Een serieuze opsteker voor Cercle. Zulte Waregem bleef verweesd achter na het weggeven van de comfortabele voorsprong.