Dury zag het al aankomen: "Weinig karakter getoond na de aansluitingstreffer"

Zulte Waregem krijgt geen lijn in zijn prestaties. Thuis tegen Cercle Brugge hoopte Francky Dury de lijn van tegen KV Oostende door te trekken, maar dat draaide helemaal anders uit.

Zulte Waregem kwam dankzij Zinho Gano wel 2-0 voor, maar speelde ook in die periode geen fantastisch voetbal. "Nochtans dacht ik dat het moeilijkste werk gedaan was", zuchtte Dury. "Maar we maakten veel te veel fouten en lieten Cercle terug in de match komen. Vanaf het begin hadden we geen controle over de duels of het balbezit van Cercle."

Veel viel er eigenlijk niet af te dingen op de winst van Cercle. "Dat is zuur, want we speelden een goeie match op Oostende. Na de aansluitingstreffer lieten we weinig karakter zien. We waren niet scherp genoeg en Cercle had vertrouwen. Er zit hard werk aan te komen, want we moeten toch resultaten beginnen neerzetten."